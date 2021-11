Fes front a la pobresa i les desigualtats

Posted by

Òmnium cultural, 15 de novembre de 2021

Sabies que més de 400.000 menors de 16 anys viuen en llars pobres a Catalunya?

Gràcies a persones com tu, Projecte Lliures (impulsat per Òmnium Cultural, ECAS i Coop57) ha desenvolupat més de vint iniciatives emancipadores com “Obrint portes”, que ha aconseguit recuperar habitatges malmesos i donar un sostre a joves extutelats.

Continuarem portant a terme nous reptes per transformar les desigualtats en oportunitats. Hem de convertir aquesta xarxa de solidaritat en la xarxa més social i transformadora. Implica-t’hi.