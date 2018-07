Posted by

Josep Juanbaró – 9 de juliol de 2018

Afortunadament mai no he viscut una guerra. L’única referència que en guardo és la Guerra civil espanyola. Les dates oficials d’aquest connflicte armat intern fan referència a una data inicial, 18 de juliol de 1936, i una data final (1 d’abril de 1939)

Jo més m’estimo una altra data per a l’acabament d’aquesta ignonimiosa guerra, el 9 d’agost de 1959, quan va entrar el primer vaixell de guerra americà al port de Barcelona

Aquesta desgraciada guerra, que més m’estimo pensar que no la desitjava cap dels dos bàndols, encara roman en l’aire que respirem

Recordo una batalla dialèctica entre dos caps de dos partits no fa massa temps en un lloc destinat per a l’autoritat pública. Els arguments es basaven en el que havien escrit dos autors diferents que volien continuar generant la divisió del poble

Vaig entendre de seguida que els dos polítics enfrontats no sabien res de la guerra civil espanyola

Durant la meva vida he anat recollint informació de familiars que la van viure tant des d’un bàndol com des de l’altre. Només la suma de relats m’ha permès destriar el blat de la palla. La conclusió és que aquesta guerra va ser un disbarat promogut per ambdós bàndols

Estic convençut que, si durant aquella època s’hagués disposat de l’actual desplegament en telecomunicacions de què ara gaudim, aquella guerra mai no hauria existit. Jo parlo d’aquesta luctuosa guerra com un accident de la història

Sovint s’oblida el context d’una guerra d’aquest tipus com les que han passat en tants països africans. Res no s’atura durant una guerra perquè tothom vol tenir un plat a la taula, la qual cosa vol dir que no es tanca cap empresa o negoci, però dia a dia els enterramorts tenen més feina

És un ambient sòrdid, molt difíl d’explicar. Hi va la pell de cadascú, es perd la confiança amb la gent. Tot això no és exclusiu del nostre país sinó que s’escampa arreu

Quan començo a sentir violència a l’Àfrica se’m remouen els budells. Com les persones ens posem una bena als ulls ?