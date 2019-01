Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de gener de 2019

Fa anys, quan feia de voluntari d’Amics de la Unesco, vaig tenir l’ocasió de presentar una dona de mijana edat que estava estudiant la Sibèria in situ. Aquesta estudiosa havia tingut des de menuda la voluntat de visitar la Sibèria durant força temps

L’ajudava el seu home, esdevingut especialista dels ferrocarrils transsiberians. Aquesta parella ha esdevingut elit sobre Sibèria

He de confessar que jo en el seu dia vaig tenir un somni: visitar tots els 55 països reconeguts per la Unió Africana

No és un somni impossible donat que un noi va sortir al diari per haver visitat tots els països del món reconeguts per Nacions Unides. Si això ha estat possible, cal adonar-se que ha visitat tots els països africans

Per dur a terme aquesta aventura cal ser mitjanament jove i disposar de bons recursos econòmics. Cal haver estudiat a fons els països de destinació. Fent nombres, diria que el temps mínim de permanència en cada país hauria de ser un mes

Segons aquesta hipòtesi, fan falta 55 mesos (més de quatre anys). S’entén que aquesta persona hipotètica treballa d’una forma o d’una altra per la qual cosa difícilment li guardaran la plaça. Potser ha aprofitat els aventatges de la seva feina.

Inclús potser que no hagi fet els viatges d’una tirada, ha hagut de planificar-se. Hi pot haver joves que hagin triat fer aquesta marató, però jo, per l’edat, no tinc recursos per fer aquest llarg camí

És un camí que probablement t’omple de satisfacions, però que no és al meu abast. Seria bo que aquests gran viatgers ens expliquessin amb una pàgina les seves expriències africanes perquè són de gran interès popular