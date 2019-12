Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de gener de 2020

Persones d’una poderosa entitat van començar a preguntar fins i tot en el nostre entorn familiar, si fèiem caritat. Naturalment, no preguntaven per fer-se socis de la nostra associació sinó per liquidar-la

Per trobar una definició justa de caritat es pot consultar el Diccionari normatiu valencià (DNV): “Virtut teologal que consistix a amar Déu sobre totes les coses i a nosaltres mateixos i el proïsme per l’amor de Déu”.

Una altra definició també al DNV és: “Sentiment de compassió o de solidaritat que impulsa a comprendre o a ajudar els altres”

Fer caritat segons DIEC2 ve a dir que és: “Beneficència envers els pobres.” Aquest sentit ja comença fer olor de diners, per això no ens agrada fer aquesta caritat.

La nostra vocació és informar sobre l’Àfrica i els africans perquè l’objectiu està expressat en els nostres estatuts. En aquest document no hi trobaeu res de donar diners a d’altres persones

No sé què haurà determinat aquesta poderosa entitat anterior, però segur que no trobarà res que digui que nosaltres donem diners a persones, particularment pobres, encara que hem fet donacions a entitats particularment honestes i honrades

La caritat s’ha de fer en un context d’igualtat perquè la major part de persones són persones de veritat