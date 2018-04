Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 d’abril de 2018

Conec força dones que es venen en l’àmbit laboral per un plat de llenties . Aquesta concepció del món no la comparteixo oimés quan ho fan noies que havia conegut a la Universitat

Quan ho veig, em trastorna perquè les dones són persones humanes que són a aquest món en nom de la igualtat. Les dones que no es pressionen tenen garantia de feminitat

El Diccionari normatiu valencià defineix feminitat com el conjunt de les característiques atribuïdes tradicionalment a la dona, com ara la delicadesa o la discreció.

Feminisme es defineix alhora com el moviment que té com a finalitat aconseguir la igualtat dels drets de la dona respecte als de l’home o també com el conjunt de teories que al llarg del temps fonamenten la lluita de les dones a favor de l’emancipació

Què vol dir avui dia feminisme ? Moltes dones, com ho fan els homes en altres aspectes de la vida, consideren que cal fer-hi una crida al combat, de la millor manera. He escoltat relats molt durs com ara que hi ha dones que renuncien a la maternitat per no aportar fills o filles a la seva comunitat

En l’àmbit africà es couen molts idearis com ara que a les africanes no se les pot cridar al feminisme perquè elles són feministes d’enèsima generació. Segons aquestes africanes tot el discurs feminista europeu vol donar-les-hi lliçons en la ferida oberta pel colonialisme del mateix origen

El llenguatge que s’utilitza en aquests temes és molt agressiu alhora que sol estar sobredimensionat perquè segons sembla el feminisme és al centre del món. Les dones sí que són al centre del món

Tothom en aquest món té o ha tingut mare, tota mare vol el millor per a les seves filles i per als seus fills. El rol de la mare és essencial, però també el del pare. Sovint els pares són els més feministes de la família perquè tenen la capacicitat de guiar fins al màxim el rol de filles o fills

La situació de l’Àfrica és avui dia força crítica perquè sembla que res del colonialisme no els hagi aportat res, al contrari. Hi ha coses que també em criden l’atenció com ara que molts veuen en el cristianisme una aportació colonial. Alguns africans pensen que els és molt fàcil tornar a les religions tradicionals

L’escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (Abba, 1977) ) invoca la crítica del nacionalisme i patriotisme de Donald Trump (Nova York, 1946) quan jo no havia vist mai el nacionalisme dels africans d’aquí o allà, però sí que els recrimino la interessada manca de patriotisme. Àfrica bull…!