Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de març de 2019

Sóc conscient que entro en un tema difícil quan vull tractar en el feminisme. El Diccionari normatiu valencià defineix el feminista com a tema sociològic. Fa dues definicions: 1) Moviment que té com a finalitat aconseguir la igualtat dels drets de la dona respecte als de l’home, i 2) Conjunt de teories que al llarg del temps fonamenten la lluita de les dones a favor de l’emancipació

La feminitat és qualitat o naturalesa de dona, però també el conjunt de característiques atribuïdes tradicionalment a la dona, com ara delicadesa o la discreció, segons el diccionari esmentat

Des que tinc ús de raó m’he considerat feminista. He tingut una àvia, la meva mare i les altres persones de la meva vida pròpiament dita.

He tingut fins a 9 tietes de les quals només en queden dues. Sempre he observat les dones de la meva família extensa. He tingut força noies companyes d’estudis i treball. A la feina he vist moltes noies a la deriva. S’han volgut emmirallat amb homes o fer-se un lloc com els homes com ara una pseudoigualtat de drets

Aconseguir igualtat de drets en el treball no és poca cosa encara que és molt difícil d’obtenir perquè sovint les noies no saben adquirir referències dignes acaparades pels homes

Sóc feminista per la meva àvia i per la meva mare. La meva àvia em va donar deures que em van ajudar a assolir altres persones en una espècie de prova i error. Ho vaig aconseguir quan tenia uns 40 anys. Sóc feminista per la meva mare perquè era una dona treballadora que s’ocupava de tot. No us esgarrifeut amb això de ”s’ocupava de tot” perquè comptava amb l’ajut de la resta de la família

Fidel a aquests fets, sempre vaig buscar nòvia amb estudis. Crec que és la millor forma d’alliberament de dones i homes. No és la primera vegada que exposo el significat de matrimoni (coses de la mare) o de patrimoni (coses del pare). Aquestes denominacions d’origen romà continuen essent vàlides avui dia, inclús per aquells que s’han ajuntat amb un plat enlaire

L’ideal és que de les coses de casa també hi articipi el pare. No trencarem coses de Dret inclús si Roma es va fondre perquè la definició és universal

No em puc treure del cap una noia que es va incorporar a la nostra empresa perquè anava a cegues buscant un horitzó donat que va entendre qu el seu rol era d’home, esgarrifós. Aquesta noia va durar uns tres anys de fatiga perquè no va assumir seu paper

No em poso pas en contra de les definicions donades de feminisme, però crec que s’ha de satisfer primer la feminitat. Considero que gairebé totes les dones del món segueixen les mateixes coordenades. Cal denunciar abusos contra les dones, cal fer neteja d’allò que no va ni per les dones ni pels homes