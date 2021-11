“Fem que aquest Nadal sigui inoblidable?”

Posted by

Fundació Pasqual Maragall, 12 de novembre de 2021

Aquest any volem presentar una nova forma de col·laborar amb la investigació en Alzheimer: postals de Nadal solidàries per a empreses. Felicita el Nadal d’una manera diferent a tots els clients i empleats.

Des de la Fundació Pasqual Maragall volem que la paraula inoblidable no perdi el seu significat. Fent una donació a partir de 550€* aconseguireu les nostres postals solidàries personalitzades perquè aquest nadal siguin encara més inoblidables. Junts aconseguirem un futur sense Alzheimer.

El procés és molt simple, només tres passes:

Decidir el format (ONLINE O IMPRÈS) i el nombre de postals

Fer el donatiu per donar suport a la investigació de l’Alzheimer

Validar el disseny personalitzat amb el nostre equip

I en 15 dies les rebreu a les vostres oficines o al correu electrònic.

Com son les nostres postals?

Postals A6 impresa o online dissenyada exclusivament per a l’empresa, amb imatge de portada i contraportada personalitzable.

El missatge solidari arribarà a tots els col·laboradors.

Donació a partir de 550€*

* Disseny, producció i enviament inclosos. Contacteu per a proposta personalitzada en funció de necessitats.

I si voleu col·laborar amb nosaltres aquest Nadal però no us encaixen les nostres postals, aquí teniu més idees inoblidables per aquestes dates tan especials.

“Fem que aquests Nadal sigui inoblidable?”

Eli i Miriam

inoblidables@fpmaragall.org

900 545 545 (Telèfon gratuït)