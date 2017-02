Felip VI: “És la nostra obligació estar al costat dels qui més patixen”

Premis Codespa: El monarca ha fet una crida a lluitar per “un món més just· i a eradicar la pobresa

El rei ha fet hui una crida a lluitar per “un món més just” i a eradicar la pobresa, en considerar que és una “obligació” estar al costat de les “comunitats més desfavorides i amb els qui més patixen”.

El rei Felip s’ha alineat amb este objectiu durant la seua intervenció en l’entrega de la XIX edició dels Premis Codespa, que reconeixen la contribució del sector privat i de la societat civil per a ajudar països en desenvolupament a través de projectes i iniciatives solidàries.

“En estos moments, i sempre, és la nostra obligació estar al costat de les comunitats més desfavorides, al costat dels qui més patixen, i comprometre’ns, amb xiquetes i grans aportacions, en l’esforç per aconseguir un món més just i aconseguir eradicar la pobresa”, ha afirmat Felip VI.

La Fundació Codespa, de la qual el rei és president d’honor, és una ONG que va nàixer en 1985 amb l’objectiu de combatre la pobresa, el fam i les desigualtats.

Durant els seus ja més de 30 anys, ha gestionat uns 800 projectes socials i de desenvolupament econòmic en 33 països d’Amèrica Latina, Europa, Àfrica i Àsia.

Felip VI ha valorat el treball “no exempt de dificultats” d’esta organització per a facilitar oportunitats als més desfavorits de “forma innovadora, sostenible i amb pocs recursos”.

L’acte ha tingut lloc en l’auditori de la Fundació Rafael del Pino de Madrid, amb la presència de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i la junta directiva de la fundació.

Les empreses guanyadores en la present edició han sigut Indra, en la categoria d’empresa Solidaria; Gent Estratégica Centre de Formación para el Treball, en la d’Innovació Social; Fundació Barraquer, en la de Pyme Solidaria, i Vodafone, en la de Voluntariado Corporativo.

Amb el seu programa “Tecnologías Accesibles a Llatinoamèrica”, Indra perseguix reduir la bretxa digital de les persones amb discapacitat.

Codespa ha distingit a Gente Estratégica Centre de Formación para el Treball pel “seu Programa de diversitat i inclusió laboral”, que busca enllaçar l’àmbit acadèmic i el laboral a Colòmbia.

En el cas de Fundació Barraquer, el jurat ha reconegut el seu projecte “Lucha contra la ceguera causada per cataractes en països en vies de desenvolupament”, que facilita assistència oftalmológica a persones amb pocs recursos.

Vodafone ha sigut reconeguda per la seua iniciativa “Xarxa portàtil de telecomunicacions mòbils per a l’ajuda en emergències humanitàries”, amb la qual ajuda ONG a desenvolupar la seua labor en llocs on la tecnologia és imprescindible, però als quals no arriba.

El rei Felip ha expressat el seu “reconeixement i admiració” a les empreses guanyadores, a les quals ha donat l’enhorabona per haver sabut “apostar per la solidaritat en el desenvolupament dels seus negocis”.

Segons el parer del rei, “les empreses són cada vegada més conscients de la responsabilitat i el potencial amb el qual expliquen per a col·laborar en la solució de problemes socials”.

El cap de l’Estat s’ha felicitat que cada any augmente el nombre de candidatures per a participar en els guardons de Codespa.

En la categoria de Periodismo para el Desarollo, el guanyador ha sigut el periodista de la COPE Ángel Expósito, per un programa que va fer en Mali.

Felip VI ha valorat el paper dels mitjans en la seua tasca de “comunicació i sensibilització per a aconseguir eixos canvis que ajuden les persones més necessitades”.