Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de setembre de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix com a felicitat l’estat de satisfacció espiritual i física. Hi pot haver moments feliços, però més importantment una vida feliç

Quan veig algunes fotos de nenes i nens, noies i nois, i dones i homes de l’Àfrica hi veig felicitat. Hi ha persones riques i persones pobres, però res no priva de ser feliç.

Sempre recordo una foto d’una nena que es gira. Què devia pensar d’una persona que amb un eina li fes una foto ? Què hi buscava el fotògraf ? La felicitat ?

S’han escrit llibres sobre com aconseguir la felicitat, s’escriuen sòrdids llibres d’autoajuda. Qui busca, troba, però també pot passar que sense buscar es trobi.

La felicitat recorda la pedra filosofal. Una persona feliç pot descriure millor els processos perquè no és sacsejat per ningú. La felicitat omple

No per ser un doctor en filosofia, la persona té la felicitat més a prop. Parlant amb un periodista acreditat, venia a dir que tothom viu on li ha tocat viure. Segons això no cal escalfar-se els cascos i viure segons cadascú es troba

La meva actitud és més proactiva. Amb això vull dir que s’ha de ser una mica revolucionari per trobar satisfacció. És allò que deia sant Ignasi de Loyola: “s’ha d’estudiar” per tenir el cap més ben preparat i més lúcid

Poques coses són tan dures com parlar amb un pobre, sovint tenen el cap agarrotat perquè només lluiten per la supervivència d’un dia a l’altre. Ho tenen tot estructurat, no els pots treure de la seva situació

En grans parts de l’Àfrica hi ha moltes persones que són pobres o molt pobres, funcionen com autòmates. És l’única solució que han trobat. Això es veu molt bé als mercats populars

Si pogués comparar la fesomia d’aquests venedors ambulants de l’Àfrica, triaria els manters de Barcelona perquè estan en una tensió permanent pensant amb la venda i la sobtada presència de la Guàrdia Urbana

Discrepo del periodista acreditat perquè la vida ha de ser una lluita contínua contra els elements, i no apalancar-se en una tombona sense per què lluitar. La felicitat pot sorgir en qualsevol moment, però se l’ha de saber gestionar