Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de febrer de 2019

L’impacte que una visita a un racó de l’Àfrica és variat. És allò que cada casa és un món i cada món una pel·lícula. Cada persona quan viatja a l’Àfrica ho fa amb uns expectatives. En cada viatge que hi faci trobarà un trocet diferent

N’hi ha que es deixen dur per l’entusiasme per descobrir un nou món. El nombre de les relacions del nostre país amb l’Àfrica són enormes. Només cal repassar les nostres relacions mercantils amb aquest nou continent

En podeu fer un flaix al Llibre blanc del comerç amb Àfrica (Editorial SDRCA, 2012) perquè us fareu una idea com el nostre país hi té molts interesos. El turisme és també molt important. Qui sap d’algú que no hagi anat a l’Àfrica ?

L’acció que cal que fem ha de ser necessàriament horitzontal per no aixecar la llebre del neocolonialisme tan poc volgut pels africans. Cal batre les barreres que es vagin trobant en benefici d’accions concretes

La felicitat d’aquests països ha de ser important. Com afirma el Diccionari normatiu valencià, felicitat és l’estat espiritual i físic per acomplir o assaciar unes objectius

El meu punt de vista diu que allò material que anhela forma només en part de la felicitat perquè no ens hem de quedar al marge d’assaciar l’esperit. És clar que la felicitat és el mòbil de l’economia de tot país, però, com diuen, els diners no fan la felicitat, però hi ajuden

Es pot dir que cada país del món està endeutat fins les orelles, però, si mirem el mapa de l’endeutament, com més ric és el país més endeutat està. Àfrica és en general una sèrie de països que són en fallida perquè a l’hora de demanar un crèdit, no el poden avalar amb res. És el peix que es mossega la cua

Quan la SDRCA volia fer una inversió seriosa per desenvolupar un projecte social format per una planta industrial viable on els treballadors gaudirien d’un just retorn per treball, de bona formació i d’un sistema de salut per a les seves famílies, els socis camerunesos van fer figa.

Aquesta situació no s’hagués donat, si no haguéssim tingut uns socis camerunesos d’uns deu anys de relació. La seva actitud va ser en gran part deguda a una mena d’axioma camerunès pel qual a Espanya hi ha diners, ja els recuperaran…!

Havíem sentit veus fosques relatives al Camerun, però jo comptava amb la lleialtat dels socis encara que era conscient que ens farien pessigades, peò van triar el tot

Va ser una comèdia ben traçada des que poc després aterrés a Nsimalen, una hospitalitat fictícia envoltada d’actors secundaris. La conclusió treta ens que vam ser en mans de pirates. Pot ser inclús que hagin adquirit una certa preeminència social. Pobra Àfrica…!