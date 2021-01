Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí – 31 de desembre de 2020

Dispositiu especial de la Guàrdia Urbana per a la nit de Cap d’Any

Aquesta nit celebrarem la benvinguda del nou any des de casa amb un espectacle de focs artificials visible des de tots els districtes. Per garantir el toc de queda nocturn i controlar el consum d’alcohol a la via pública i les festes il·legals, la Guàrdia Urbana ha activat un servei especial.