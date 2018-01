Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de gener de 2018

Jo vaig experimentar personalment després dels meus sis cursos universitaris per mor de la carrera el que més endavant vaig dir-ne la febre, la febre migratòria

Com en totes les coses de la vida no hi ha una sola raó per decidir fer el meu doctorat als Estats Units

Volia contribuir amb el meu esforç a trobar nous camins que podien centrar-se en la determinació de l’origen de la vida

L’objectiu el tenia a un any vista. Vaig esforçar-me per passar les proves de rigor. Un problema administratiu de la universitat on havia d’anar a l’altra punta del món va barrar el pas. Vaig inclinar-me davant la situació sense massa problemes perquè el lloc de destí tenia els mateixos problemes que tenim aquí

Vaig refer la meva vida fent el doctorat en una universitat de casa nostra. Això vol dir que vaig aprendre aquí el que potser no hagués après allà

La meva vida professional em va demostrar que la vida és una entelèquia, que no governem nosaltres. Em moriré amb la seguretat de no saber què és la vida des d’un punt de vista acadèmic

En aquest camí al voltant del món, m’he adonat que hi ha substàncies que demostren què pot ser la vida. Són substàncies que responen a estímuls externs, diferentment si són uns o altres, però per què això i no una altra cosa ?

Veurem sempre els efectes externs de la vida, però mai no podrem definir-la científicament

Estic de fa molt de temps interessat en saber quina és la vida dels immigrats africans perquè crec que també han estat migrants per una mena de febre més seriosa que la que vaig experimentar jo personalment

Anar-se’n de casa sense res es paga sempre d’alguna manera