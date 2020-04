Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – divendres, 24 d’abril de 2020

Avui és divendres, dia del repòs setmanal dels fidels musulmans. Demà dissabte serà el dia del poble jueu. Demà-passat diumenge serà el dia dels cristians. Tots tres pobles en la fe seguim la paraula de Déu

Jo sóc un més dels seguidors de la santa mare Església catòlica, apostòlica i romana. Va ser un Papa del segle XIX qui va dir que tots els que segueixin una Religió tenen obertes les portes del Cel

Davant les encara brutals xifres de morts causades pel coronavitus, hi pot haver qui pugui arribar a perdre la fe. Vull arribar a tots els qui es trobin en aquestes circumstàncies perquè s’agafin a Déu més fortament que mai

Com pot ser l’Obra de Déu pugui ser trinxada per Déu ? Això no té cap mena de fonament. Déu ens estima a tots i totes perquè som la seva Obra. Si necessiteu confort espiritual, jo estic al vostre abast si considereu que us puc ajudar a passar aquest mal tràngol

M’afageixo a donar el meu condol a tots els familiars que hagin perdut algun membre. De ben segur que estan essent confortats per les ànimes del Cel. Déu és gran i habita entre nosaltres

Tal com va dir l’actual Papa emèrit Benet XVI en la seva visita a la Sagrada Família, la bellesa és la més clara manifestació de Déu. Desenvolupeu la vostra part artística, per exemple pintant o dibuixant. Compartiu la vostra obra amb familiars i amics. Veureu que no esteu sols…!