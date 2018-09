Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de setembre de 2018

El Diari ARA informava el 21 de març d’enguany que havia mort l’últim mascle de rinoceront blanc del nord. En qüestió de 24 anys la seva població ha passat de ser d’uns dos mil individus el 1960 a només quinze

La llei natural diu que, per moltes femelles que hi hagin, no es podran reproduir sense l’absència d’un mascle. Tanmateix, la font d’informació deixa a entreveure que hi haurà descendència gràcies a la biotecnologia…

Aquests disbarats als quals ens anem acostumant assenyalen que alguna cosa falla en les relacions entre humans i espècies importants del nostre ecosistema, tema possible d’escola

Els vigilants dels espais naturals de l’Àfrica hi fan tot el que poden perquè per a ells és una feina vocacional. Es cuiden de tot el que faci falta. Heu de pensar que els animals africans estan situats en racons ben guardats de la majoria d’africans

Són aquestes predisposicions a conservar la natura que la regeixen aquests vigilants africans que corren perill quan un cotxe de furtius fa presència en els parcs naturals

Abans de tanta desgràcia el rinoceront blanc del nord era present a Uganda, el Sudan del Sud, la República Centreafricana, o la República Democràtica del Congo. També es considera que era present al Camerun, al voltant del llac Txad, i al propi Txad

Els caçadors furtius van reduir la població de 500 a 17 en 10 anys (1970-1980). No tolero la presència de caçadors furtius enlloc. Entenc que són gent que encara no han anat més enllà de la infància

Aquesta gent es mou en termes com si no haguessin abandonat aquestes edats amb recreacions de mites i llegendes. Tenen un problema de personalitat que només els fa grans quan poden explicar als amics aventures somiades

No tolero que dona o home mati per jugar un animal superior. Entenc que els cuidadors dels parcs necessitin fer una purga per situacions de salut o de control dels parcs naturals

Hi ha un bon grapat de persones que els agrada matar quan s’obre la veda, però crec que tot això ve alimentat per somnis infantils

Font: wikipedia