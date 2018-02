Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de febrer de 2018

Estic relacionat amb vàries persones fang, però són tan diferents com la nit del dia. En cap dels casos no se’ls pot diferenciar per l’africanitat

Els fang abarquen un notable territori que del Gabon al sud a Guinea Equatorial i el Camerun al nord. A Guinea n’hi ha més. Una característica comuna és que els membres d’aquest poble parlen un fluid castellà

Queda clar que no diferencio per pobles sinó per persones com a tot arreu, esclar. Hi ha una ratlla que els separa: uns viuen a Barcelona i els altres a l’Àfrica. Els qui conec de Barcelona fa una pila d’anys que hi són. D’altres han viatjat a Barcelona encara que resideixen al cor d’Àfrica

Els qui resideixen aquí, encara que mostren característiques de la seva africanitat, estan completament integrats en la nostra societat, però tots conserven la seva idiosincràsia. L’únic que els diferencia de la resta és el color de la seva pell

Tots són vius com una gasela. Als residents a l’Àfrica els delata el seu índex de desenvolupament humà del seu entorn, molt baix

Per posar un exemple, un dels qui ha viatjat a Barcelona no havia vist mai una forquilla, però això no els atura perquè van descobrint de mica en mica per posar-se a nivell al llarg dels dies o els anys. Els que viuen a l’Àfrica no accepten gaire la teva hospitalitat perquè consideren que tard o d’hora ho hauran de pagar

Quan he estat vivint durant temporades llargues a l’estranger, he mirat sempre que els grups d’acollida m’acceptessin tal com era. La majoria dels fang que he trobat van sempre a la seva bola.

Tot és fruit d’un aiguabarreig moltes vegades difícil d’entendre