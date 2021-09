Facilitem l’accés educatiu als fills de les famílies més vulnerables

ARA, 16 de setembre de 2021

A l’ARA volem participar activament en la campanya ‘Molt més que connectats’, organitzada per Càritas i Havas Group i que té l’objectiu de recollir tauletes i portàtils per als joves que no poden estar connectats i, per tant, estan en una situació d’exclusió social.

Des del diari fem una petició activa tant als nostres lectors com als nostres treballadors per col·laborar-hi. Com ho podem fer?

¿Tens una tauleta o un portàtil que no fas servir, amb càmera, connexió wifi, carregador i que estigui en bon estat?

Ens ho pots fer arribar a la redacció de l’ARA (C/ Diputació 119, Barcelona), on hem habilitat un espai per a la donació que fem entre tots (treballadors i lectors de l’ARA).

Un fort agraïment de part de l’ARA, Càritas i Havas Group per ajudar que els fills d’una família sense recursos tinguin accés a l’educació.