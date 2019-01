Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de febrer de 2019

La SDRCA ha tingut males experiències amb alguns negroafricans de Barcelona. La SDRCA va tenir una amarga experiència al Camerun. Tot això no vol dir res perquè la SDRCA continua essent al costat dels africans

La dona del bar de l’aeroport de Nsimalen va ser honesta i honrada avisant-nos dels perills de tenir negocis amb determinats camerunesos. És allò de discriminar el blat i la palla. Hem trobat persones honrades i honestes a les dues bandes de la Mediterrània

Un dia parlant amb un taxista li vaig dir que hi havia un 99% de persones bones. Em va corregir segons la seva experiència laboral. Segons ell només hi havia un 75% de persones bones. Quan vaig baixar del taxi, li vaig donar una mica de raó. Vaig baixar el grau de persones bones, em vaig quedar amb el 98%

Espanya té una població d’uns 47 milions de persones, la qual cosa equival a 1 milió de persones que no són bones. Es pot veure que el el 98% s’ha transforfat en un milió, una persona dolenta a cada cantonada

Això mateix deu passar al Camerun on hi haurà poques persones dolentes com vaig trobar jo mateix. Escrivint a l’Ambaixada espanyola a Yaünde i escrivint a l’Ambaixada del Camerun a Madrid mai no n’ha sortit res de bo. A l’Ambaixada del Camerun ni et contesten. Deu estar dedicada a les elits espanyoles perquè ¿poden gastar-se uns diners a Madrid per no-res ?

La SDRCA coneix negroafricans que són bellíssimes persones, que orienten i guien. Barcelona hauria de ser sobretot refugi dels realment necessitats. Hi ha persones que se’n cuiden.

Quan fas pública la idiosincràsia africana, certs negroafricans no ajuden perquè posen preus. No els importa que fem saber de la seva vida a Barcelona perquè entre ells ja n’hi prou. Algunes d’aquestes persones abusen de la bona voluntat dels altres

Qui en sortirà més perjudicat ? Sense dubte els africans de casa nostra, i nosaltres mateixos