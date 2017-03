Executaran deu persones per la massacre de Port Saïd

4 mar 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – EGIPTE – foto KHALED ELFIQI / EFE – EL PUNT AVUI+ – 21 febrer 2017

POLÍTICA: Familiars celebrant la sentència

El tribunal de cassació egipci va confirmar ahir la condemna a mort contra deu persones involucrades en la massacre a Port Saïd el 2012, en un dels episodis més tràgics del futbol internacional en el qual van morir 74 persones. Els fets, que no s’han acabat d’aclarir, es van produir al final del partit entre l’Al-Masri i l’Al-Ahli, quan una multitud va començar a llançar bengales, pedres i objectes als aficionats de l’equip visitant, l’Al-Ahli, davant la permissivitat de les forces de seguretat. L’estadi es va convertir en una trampa i la massacre va obligar a suspendre durant un any la lliga de futbol. Entre els condemnats a cinc anys de presó, hi ha el màxim responsable de seguretat a la província de Port Saïd i diversos policies. Ahir, els familiars de les víctimes celebraven la sentència.