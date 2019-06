Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de juny de 2019

La majoria dels països africans es volen valdre per si mateixos. És per això que molts països africans no poden veure les oenagés. S’han enregistrat casos recents de violència física contra aquestes organitzacions. S’han fet inclús atemptats amb conseqüències de mort

La SDRCA és també una ONG-D, però esquiva aquests problemes amb el seu nom, associació cultural sense afany de lucre

La SDRCA ha arribat a tenir una corresponsalia de més de 5 persones. El primer fou Fabien Essiane, recomanat per l’Ambaixada espanyola a Yaünde. Fa més de 15 anys que hi hem tingur relació

Aquests grups camerunesos han demostrat com a punt de mira Europa, sobretot França. Això queda palès en les converses digitals. Aquest fet no està vist com a colonialisme. Al contrari de les oenagés, aquestes relacions es consideren culturals, de bescanvi mutu

L’europeïtzació es veu al carrer, millor dit, se sent. Al Camerun hi ha moltes persones amb consciència. Entre d’altres, consciència nacional. Vaig conèixer un magnat molt propi del Camerun i vàries persones hospitalàries, moltes d’elles a l’aeroport de Nsimalen

El problema més important que hi veig és que els africans a l’Àfrica són molt nacionalistes, però poc patriotes. Una empleada de l’hotel em va comentar que els camerunesos arribats a Europa hi anaren per la seva idiosincràsia perquè ningú els ho ha demanat