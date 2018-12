Europa, punt d’arribada

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de desembre de 2018

La Unió Europea envia tecnologia militar a dictadures diverses per aturar la immigració perquè l’extrema dreta europea obliga la UE endurir la política migratòria. Alhora la deportació i l’amuntegament d’immigrants s’imposa a Europa

Europa naufraga en la gestió de la immigració així que el Consell Europeu proposa crear uns centres de migrants fora de la UE, però Emmanuel Macron vol recloure el migrants que desembarquin a Europa

La UE es blindarà encara més a la immigració perquè la UE justifica la mà dura amb els migrants per frenar l’orbanització d’Europa

Europa subcontracta dictadures per blindar les seves fronteres perquè no valora prou el perill de tenir unes fronteres mercenàries

Itàlia, Alemanya i Àustria pacten tancar el Mediterrani (13 de juliol de 2018). Ja són tres els estats de la UE fora del pacte d’immigració de l’ONU (Bulgària, Àustria, Hongria), però possiblement s’hi posaran en contra també Polònia i República txeca (13 de novembre de 2018)

Dinamarca estrena la llei contra el burca (2 d’agost de 2018), però un empresari hi pagarà totes les multes pel nicab (8 d’agost de 2018). Nicab és el mocador amb què algunes dones musulmanes, especialment les del golf Pèrsic, es cobrixen els cabells, el coll i la cara, excepte els ulls, però burca és la túnica amb què les dones de certs països de tradició islàmica es cobrixen completament el cap i el cos, que té una reixeta o una obertura a l’altura dels ulls.

El drama migratori mostra que Europa ha de tenir més pes polític (4 de gener de 2018). S’ha observat que facebook fomenta l’odi i la violència contra els refugiats a Alemanya (23 d’agost de 2018). Merkelés en contra la xenofòbia arran de l’allau de clams racistes a l’est del país (29 d’agost de 2018), però hi ha noves agressions contra refugiats a l’est d’Alemanya (31 d’agost de 2018)

Espanya ofereix València per acollir l’Aquarius (12 de juny de 2018). Just l’endemà València ja té un espai per rebre els migrants. Això confirma que cada país europeu té la seva idiosincràsia

Font: ARA i Diccionari normatiu valencià