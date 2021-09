EuràfricaNews

Posted by

20210801; Memphis fa creure que el Barça pot pensar en grans coses (Ghana)

20210805; Un menor, investigat durant un any sense proves

20210806; Anglesos xenòfobs i immigrants classistes: la vida en un barri de Londres

20210806; Arribada rècord d’immigrants al Regne Units des de França

20210807; Multa als propietaris d’un pis per negar-se a llogar-lo a un marroquí

20210807; Neus Ballús: “La classe obrera ens dona lliçons de convivència amb la immigració”

20210808; Arriba una barcassa amb vuit persones a Teulada

20210810; Teràpia col·lectiva oficiada per Memphis i Demir (Ghana)

20210811; La UE no s’oposa a una tanca a Lituània per frenar migrants

20210811; Vacances 2021: on podrem viatjar i fer turisme tot i la covid?

20210812; Quan l’accent o el color tanquen la porta al lloguer

20210812; Racisme immobiliari

20210813; Orpheus XXI, l’alegria de la música intercultural

20210814; El govern espanyol comença a deportar al Marroc 800 menors que van creuar la frontera a Ceuta el maig passat

20210814; Espanya comença a retornar al Marroc els menors que van entrar a Ceuta al maig

20210814; Memphis i Eric sabran avui si podran jugar (Ghana)

20210815; La fiscalia investiga la deportació de menors al Marroc ordenada per Marlaska

20210815; La rebaixa salarial de Gerard Piqué permet al Barça d’inscriure Memphis Depay i Eric Garcia (Ghana)

20210816; Barceló i Iberia signen un contracte de deu milions d’euros per deportar immigrants

20210819; El Ministeri d’Interior espanyol respon a l’Audiència que no hi ha cap acta que ordeni les repatriacions dels menors

20210819; Marlaska i la immigració: les polítiques salvinistes del govern espanyol

20210820; La Policia Nacional tanca migrants en un garatge a Palma

20210821; No hi ha llei per als nens migrants

20210821; Roben a 23 dones immigrants en una falsa entrevista de feina

20210822; ¿Les xerrades a la fresca poden ser Patrimoni de la Humanitat ?

20210822; El Girona defensa la seva imbatilitat contra el Las Palmas

20210822; El rei del Marroc tanca la crisi amb Espanya

20210825; Ansu: llum al final del túnel i molta prudència 8guinea-Bissau)

20210826; El Barça es queda amb Umtiti a contracor (Camerun)

20210826; Mbappé, el madridista confès que podria haver jugat al Barça ( Camerun)

20210826; Sánchez i Ceuta pacten tornar a intentar el retorn dels menors

20210826; Visa Pour l’Image posa l’objectiu en els conflictes bèl·lics i els refugiats

20210829; El precedent espinós de l’agència d’Ilaix Moriba (Guinea-Conakry)

20210829; Ultimàtum del Madrid al PSG per fitxar Mbappé (Camerun)

20210830; Desencallar el culebró Ilaix, a les mans del Leipzig (Guinea-Conakry)

20210830; Memphis treu les castanyes del foc a Koeman (Ghana)

20210830; Messi debuta, Mbappé goleja (Camerun)

20210831; El culebró amb Ilaix acaba a Alemanya (Guina-Conakry)

20210831; El PSG es toreja el Madrid amb Mbappé fins a l’últim moment

20210903; Dinamarca juzga a su polèmica exminisra de inmigración

20210903; El Barçs busca una estrella

20210903; Las mejores apuestas del Barça

20210903; Nicole Coste contra Charlene (Sudáfrica)

20210903; Per un certificat de vacunes global

20210904; La caída de Kabul fragiliza la misión antiyihadista de Francia en el Sahel

20210905; Aventures i desventures d’un jove immigrant

20210905; Ghana, capital Martorell

20210905; Morad i la bogeria que no va poder ser

20210906; Indulten parcialment una falla per salvar del foc la imatge d’una mesquita i una mitja lluna

20210907; El misterio envuelve a Charlene

20210907; La IA de videos de Facebook etiquetó a hombres negros como “primates”

20210907; Más de 100 grupos y solistas llenarán la Mercè de música paritaria y mestiza

20210907; Memphis anima al blues (Ghana)

20210907; Un miler de migrants intenten creuar el canal de la Mànega

20210908; Glovo invertirá 50 milions d’euros per expandir-se a l’Àfrica

