Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 d’octubre de 2017

Nigèria és un país molt poblat (181.562.056), amb una superfícia reduïda (923.768 km2). Espanya representa el 55% de la superfície de Nigèria amb un 26% de la població nigeriana

La seva superfície correspon al 5,4% de la de Rússia. Rússia té el 80% de la població de Nigèria. Rússia fa el 56% de la superfície africana, i conté el 14% de la població africana

Com es pot comprendre aquesta gentada nigeriana dóna pas a diferents idiosincràsies. Nigèria està partida per una ratlla imaginària on hi viuen al nord els mususulmans i al sud, els cristians. No sempre els marges d’aquestes religions estan ben definits

Fins ara hi havia la norma que el president de la república fos durant un període musulmà i en el següent, un cristià per salvaguardar l’equitat de les decisions. Nigèria és el país més poblat d’Àfrica

Havent parlat de Rússia es fa difícil oblidar que les riqueses dels subsòls de Rússia tenen un valor tant o més gran que tot Àfrica (la superfície russa és un 56% de la d’Àfrica), però sense les tensions al continent africà

Ens fem embolics molt importants amb la federació Russa. En podríem parlar com si fos el 6è continent de la Terra si descomptem l’Antàrtida. Tot això és per comparar la idiosincràsa de Rússia amb l’Àfrica

Els països africans solen tenir algun conflicte intern per poca gent que hi hagi en un estat. El continent rus no pateix aquesta problemàtica tot i que també en tingui de socioeconòmics importants

No es pot dir que la federació Russa sigui Europa ni Àsia sinó tot un únic cibtinent. Cal afegir que Rússia està molt més governada que Àfrica. La prova és que els premis anuals, que convoca el magnat sudanès Mo Ibrahim, destacant les persones que governen millor a Àfrica, queden molts anys deserts

Tot i que crec que que de monent no me n’aniré a l’altre món, sí que puc dir que les riqueses d’Àfrica seran malmeses per unes societats on hi regna l’estafa i que por alçar la mirada al Sol

Àfrica està condemnada per si sola a un desgavell que durarà durant molts anys, potser 100 de segurs