Euràfrica, la placa tectònica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de maig de 2018

Quan es va fundar la Unió per la Mediterrània (2008), per mi fou aconseguir una utopia. Hi hagut tanmateix problemes que es van resolent

La Unió per la Mediterrània significava que tots el països banyats per la Mediterrània volien resoldre cooperativament els seus problemes a més d’oferir un marc important de relacions comercials

Així es completaria la unió eurafricana perquè la resta del continent africà està regulada per la convenció de Lomé (1975), que es millora en el transcurs del temps

Tinc present que els problemes se solucionen amb diners necessaris per impartir formació i establir centres sanitaris populars amb tots els equipaments necessaris. No se’n treu res de posar el cap sota l’ala

La realitat és actual perquè molts països africans no tenen les eines necessàries per incrementar el seu índex de desenvolupament humà

Tot i que no pocs africans diuen que els seus afers se’ls resoldran ells, la realitat assenyala tot el contrari. Els europeus hauríem d’escoltar la veu de la Unió Africana o també per països per fer-los entendre que necessiten inversions per posar en solfa tot el continent

S’ha de fer entendre que la Unió Europea no només s’ocupa de les polítiques d’immigració per la qual cosa Angela Merkel va dir que s’havia d’invertir a l’Àfrica. A veure si ens posem d’acord…!