Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 d’abril de 2019

Eurafrasia és el nom del conjunt dels continents africà, asiàtic, i europeu. Ocupa prop del 65% de la massa terràquia. Hi viu gairebé un 87% de les persones. És el nom d’aquesta placa tectònica tan gran

1.678 milions de persones viuen a l’Àfrica, al voltant del 21% de la Humanitat i de la quarta part de la superfície. El creixement demogràfic ve gràcies al suport que cada mare duu al món una mitjana de 6 fills, quan la mitjana mundial és de 2,5

Cada Estat aixopluga generalment molts pobles i cultures. La vida a l’Àfrica no sol ser tan dolça com a Europa. Àfrica com tots els continents té una idiosincràsia diferent, unes formes de fer

Considero plausible l’existència de les nostres classes socials, però amb continguts molt diferenciats. Les classes altes gaudeixen de les mateixes consideracions que les que podem trobar aquí

Les classes baixes són molt vastes i desafortunades. L’objectiu de les classes mitjanes és anar cap amunt. Et pots trobar de tot com a tot arreu. Europa té el 44% de la població de l’Àfrica… és el continent menys poblat, però és també el primer en desenvolupament

Quan intento introduir el tema d’Àfrica a coneguts, aquests ventilen el tema afirmant que, amb els recursos naturals d’aquest continent, tots els africans podrien viure com a reis

Aquesta resposta tan simplona no té en compte que els recursos els vénen els estrangers. L’únic benefici que en treu Àfrica és el sou dels treballadors així com uns beneficis màxims del 51% per als accionistes africans

Un trist exemple de com van les coses són les conseqüències d’una guerra civil que dura anys al Sudan del Sud. Mentre es maten els uns els altres continuen les explotacions de petroli.

El president del país, tenint coneixement del tema, només va poder enviar una carta als seus alts funcionaris perquè repatriessin els diners del petroli en benefici del país. No se’n va sortir

Hi ha coses que tampoc són del domini públic. Ha entrat una era en què els africans no veuen de bons ulls les oenagés en els seus països. No fa molts mesos que Metges sense Fronteres van experimentar el cop d’atemptats. Els africans no volen l’ajut de ningú

El diari ARA es preguntava quins africans es volen cuidar d’africans. Em va arribar mofa d’una alcalda blanca d’origen francès qui, després d’haver posat en ordre i deixar-hi la pell, era menystinguda per una part del país

Un company de feina deia que l’Àfrica és on és perquè els africans són majoritàriament de dretes. L’afirmació potser és superlativa, però prou s’hi podria acostar