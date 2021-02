Ets una empresa o institució i vols endinsar-te en el món de la Intel·ligència Artificial?

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, Secretaria de Polítiques Digitals, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública – 24 de febrer de 2021

Participa en aquestes 6 sessions formatives!

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat i la Cambra de Barcelona convoquen 6 sessions formatives gratuïtes amb l’objectiu d’acompanyar empreses i institucions en el seu procés d’apropament a la Intel·ligència Artificial i accelerar l’adopció de tecnologies innovadores de mineria de dades i IA.

Les sessions tractaran de forma transversal els diferents aspectes que intervenen en el desenvolupament de projectes basats en Intel·ligència Artificial. També seran un espai de reflexió i anàlisi sobre el present i el futur d’aquesta tecnologia, on es comptarà amb la veu d’experts en noves tecnologies.

Aquesta acció s’emmarca en el conveni marc de col·laboració entre la Cambra i el Departament de Polítiques Digitals per a l’impuls de les tecnologies digitals avançades i el foment de l’economia digital, que fixa actuacions conjuntes en àmbits com la Intel·ligència Artificial, la ciberseguretat, la New Space, la Blockchain, el Pla DonaTIC i el Digital Innovation Hub de Catalunya.

Sessions

26 de febrer: Present i futur de la Intel·ligència Artificial

5 de març: L’estratègia d’Intel·ligència Artificial al teu negoci

12 de març: Assistència virtual i previsió de demanda aplicant Intel·ligència Artificial

19 de març: Logística i Producció Industrial

26 de març: L’ètica de la Intel·ligència Artificial

30 de març: Taula Rodona: Propers reptes de la IA