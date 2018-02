Ètnies i clans

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de febrer de 2018

Quan era jove, considerava que formava part d’una família extensa equiparable a les conegudes famílies extenses africanes. Tenia i encara tinc 12 cosins i 3 cosines. Tenia, perquè una gran part ha mort, 9 tiets i 9 tietes. Tots els meus cosins tenen fills excepte 2 que encara són solters

El que per mi era una mena d’invenció és pràcticament una obligació entre els africans. Sovint s’identifiquen per ètnia i clan. Els membres d’una mateixa família estan obligats a socórrer totes les persones del mateix clan, siguin on es vulgui del món

Aquesta idea de família africana dóna molt valor social des d’on es defineixen deures i drets. Aquesta visió de la vida l’he viscuda entre equatoguineans. Ells mateixos utilitzen els mots ètnia i clan, però no m’agrada l’expressió ètnia perquè prefereixo anomenar-la poble

Ètnia em sona a una classificació dels temps colonials, però, si ells l’utilitzen, jo no hi tinc res a dir

Parlant amb una persona del Congo Kinshasa, encara vaig sentir una altra denominació que considero aquí obsoleta. Em parlava de la seva tribu, però jo detesto aquesta denominació perquè ve de les pel·licules d’indis i americans de Hollywood

Jo li vaig dir qur no m’agradava aquesta denominació de tribu perquè tribu és un grup definit a matemàtiques. Vista la meva insistència, el congolès em va dir que utilitzés la paraula nació

Aquest concepte de nació es pot alicar bé per descriure els pobles d’Espanya sense haver de tenir en compte consideracions de Dret

A Guinea Equatorial el proble preponderant és el fang que s’escampa al nord pel Camerun i al sud per Gabon. Hi ha altres pobles menors com els bubi. Pertànyer a qualsevol poble africà és una opció ferma de compromís entre els seus membres