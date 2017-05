ETIOPIA: Ruta alternativa por la región del Bajo Omo y los Montes Dorze

Posted by

Duración: 20 días / 19 noches

Fechas: 11 agosto – 30 agosto

Proponemos un viaje de aventura al sur tribal de Etiopía. Tras 10 años trabajando en la región hemos diseñado una ruta que evita las zonas más turísticas y permite una convivencia real con diferentes etnias animistas del Valle del Omo. Es un verdadero viaje a nuestros orígenes; de Etiopia salieron los primeros humanos y se expandieron por todo el Planeta…Guía acompañante español especializado en etnias tradicionales y gran conocedor del destino. Haremos acampada, pic nics y caminatas por la sabana para llegar hasta los poblados más auténticos alejados de las carreteras por donde llegan los misioneros y turistas. Viaje alternativo para amantes de la naturaleza y de las culturas ancestrales.

Ruta:

Día 1 (11 agosto). ESPAÑA- ADDIS ABEBA

Salida desde Barcelona en vuelo internacional con destino a Etiopia. A nuestra llegada, seremos recibidos por el guía que nos acompañara al hotel. Noche en Hotel Fasil o similar.

Día 2. ADDIS – SODO – ARBA MINCH (7h)

Desayuno a las 7h y ruta hacia el sur tribal. Cambio de paisajes de la Meseta Abisinia al Valle del Rift. Almuerzo en Sodo, capital del café etíope y ruta hasta Arba Minch, ciudad principal del Valle del Omo. Recorrido por el mercado central y alojamiento en hostal.

Día 3. ARBA MINCH – TRIBU KONSO (3h)

Desayuno a las 7h. Primer contacto con grupos étnicos tradicionales. Nuestro objetivo son los montes Konso habitados por una tribu animista que vive en poblados-fortaleza. Cogeremos guía local para poder comunicarnos con los aldeanos y penetraremos en este mundo antiguo que se resiste a cambiar. Recorrido a pie por los pueblos konso. La idea será pasar una noche en un poblado tradicional para ver cómo vive la gente e intercambiar información –ellos también sienten curiosidad por nuestra cultura-. Noche en tiendas. PC

Día 4.TRIBU KONSO – TRIBU BANA (2h)

Desayuno a las 6,30h (cuando amanece) últimas fotos de los konso y despedida. Bajaremos hasta el corazón del Valle del río Omo para conocer a un grupo étnico fascinante y que suele pasar desapercibido en las rutas étnicas por el sur de Etiopía. Los Bana son un grupo ganadero semi-nomádico que vive en los valles y montes alrededor de Key Afer. Dejaremos el coche en un punto y seguiremos a pie por los poblados hasta llegar a la casa del rey Bana donde pasaremos la noche. Esta tribu conserva el peinado tradicional y las mujeres cubren su sexo con pieles de cabra, un mundo fascinante y muy auténtico. Noche en tiendas.

Día 5.TRIBU BANA – TRIBU MURSI (2h)

Desayuno 630h últimas fotos con la tribu bana. Ducha africana en la fuente del poblado (creada por una ONG suiza en 2014) y ruta hasta Jinka, entrada al parque de Mago. Almuerzo en restaurante típico e incursión en la zona protegida habitada por antílopes, algunos elefantes, leopardos y la mítica tribu mursi, famosa por los platos sub-labiales de sus mujeres. La idea es localizar un poblado alejado de la pista principal donde suelen acudir los turistas y donde la tribu está más maleada. Dejaremos el coche y caminaremos hasta un poblado mursi. Ésta es gente guerrera que vive para y por sus vacas. Saludaremos al jefe y los miembros del poblado e instalaremos las tiendas. Acampada.

Día 6.TRIBU MURSI – TURMI (3h)

Desayuno a las 630h y despedida de los mursi. Llegaremos a Turmi, población estilo Far West donde viven miembros de la tribu hamer y colonos del norte. Nos instalaremos en el Mango camp (camping) y nos ducharemos (duchas europeas). Por la tarde podemos recorrer el pueblo tranquilamente. Tiendas.

Día 7.TURMI- TRIBU DASSANECH – TURMI (1h)

Desayuno a las 08h y ruta hasta la frontera keniata donde vive uno de los pueblos más auténticos del valle del Omo, los Dassanech. Esta gente sigue practicando la ablación genital y guerrean con tribus de Kenia. La idea será llegar hasta el gran poblado más alejado de los 2 campamentos que suele visitar el turismo europeo para captar mejor el sabor de la tribu. Mucha mosca y calor pero es un mundo brutal que en pocos años cambiará radicalmente por la implantación de cultivos comerciales y la implantación de la escolarización obligatoria. Tras la visita regresaremos a Omorate, visita del centro de la ciudad (muy auténtico) y regreso de tarde a Turmi. Tiendas.

Día 8. TURMI – TRIBU HAMER

Desayuno tranquilo y trekking por la zona para llegar hasta un poblado hamer tradicional. Los hamer son sin duda una de las tribus más bellas e interesantes del Omo. Con un guía local nos acercaremos hasta el poblado y pasaremos el día allí charlando y sacando fotos. Hemos de ser conscientes que se trata de culturas muy auténticas pero que tienen los días contados por el avance del progreso en Etiopia. Podemos pasar la noche con los hamer o regresar a Turmi y ducharnos.

Días 9 y 10. TRIBU HAMER – ARBA MINCH – TRIBU DORZE (5h)

Desayuno a las 630h y ruta de regreso hacia el Norte. De camino a Addis pararemos en la última tribu, bastante asimilada pero que conserva la música tradicional y construye casas en bambú, se trata del pueblo dorze que vive en las frías montañas cercanas a Arba Minch. Noche en el lodge ecológico de Dorze Mountains o similar. Pasaremos 2 noches en esta zona montañosa para descansar y hacer excursiones por los pueblitos de montaña de la etnia Dorze.

Día 11. TRIBU DORZE – SODO – AWASA (6h)

Desayuno y larga ruta hasta la Meseta Abisinia. Parada en Sodo para comer y tomar un buen café etíope. Llegaremos de tarde a Awasa, ciudad ubicada a orillas del lago Awasa, con una altitud de 1.708 mts y una población de 125.315 habitantes. Ambiente animado en la calle principal de la ciudad y cerca del lago. Interesante contraste social respecto del sur rural de donde venimos. Alojamiento en Hotel de Awasa.

Día 12. AWASA – ADDIS ABEBA (5h)

Desde Awasa seguiremos nuestro camino hacia el norte. Último día en Etiopía. Por carretera iremos hasta Addis Abeba. En la capital etíope dedicaremos el tiempo para realizar las últimas compras y pasear por Churchill Avenue, una de sus arterias comerciales. Hotel Fasil o similar.

Día 13. ADDIS ABEBA – KOMBOLCHA

Llegada. Descanso unas horas en hotel e inicio de la ruta hacia el norte del país, que facilitará una primera toma de contacto con el entorno rural de esta zona de Etiopía. Si la hora de llegada lo permite, nos trasladaremos al centro de Kombolcha y nos sumergiremos en la ciudad. Alojamiento en Sunny Side Hotel o similar.

Día 14. KOMBOLCHA – LALIBELA

Viaje por carretera hasta Lalibela, acompañados por un impresionante paisaje rural y montañoso con vistas sobre las montañas de Wollo. Pasaremos por la ciudad de Dessie. Dejaremos el entorno rural y pasaremos a un entorno natural, más propio de las regiones montañosas. Antes de llegar a la ciudad nos detendremos en Nakute La´ab, una iglesia sencilla, construida alrededor de una cueva poco profunda con varios estanques sagrados alimentados por fuentes naturales. El templo esconde varios tesoros que incluyen cuadros, una biblia en cuero y varias pinturas que podremos ver de cerca. Seguiremos los seis kilómetros que nos separan de Lalibela. Alojamiento en Cliff Edge Hotel o similar.

Día 15. LALIBELA

Durante la jornada podremos ver las once iglesias excavadas en la roca (se está considerando una pequeña gruta como la duodécima), Lalibela puede presumir de ser uno de los conjuntos artístico-religiosos más importantes del mundo. Conoceremos la denominada “Jerusalén africana”. El conjunto de iglesias de Lalibela fue declarado patrimonio de la UNESCO en 1979 y es el principal lugar de peregrinación de los cristianos ortodoxos. Formada por once iglesias, distribuidas en tres grupos separados por el río Yordanus, hasta el día de hoy los estudiosos no han podido explicarse cómo pudieron construirse en bloques monolíticos, con una precisión matemática impensable para la época.

Las iglesias de Lalibela son grandes (algunas sobrepasan los diez metros de altura) y, al estar bajo tierra, se comunican entre sí a través de túneles y zanjas que, sin duda, será uno de los principales atractivos para el viajero.

Dedicaremos la jornada a conocer, en profundidad, esta ciudad que está considerada como una de las maravillas del mundo. Ubicada a 2.630 metros de altura, Lalibela posee la majestuosidad de sus iglesias, pero también el encanto de sus callejuelas, por las que nos perderemos hasta la hora de la cena. Alojamiento en Cliff Edge o similar.

DIA 16. LALIBELA – AWRAMBA – GONDAR

Traslado por carretera de Lalibela a Gondar, una vía que recorre un espectacular paisaje. Pasaremos por la ciudad de Debre Tabor y las estribaciones del monte Guna de 4.231 metros de altitud. Antes de alcanzar Gondar, realizaremos una visita a la localidad de Awramba. Creada por una cooperativa textil en el año 1985, es la única sociedad abiertamente atea que podemos encontrar en África. Su sociedad, formada por unas 400 personas, se basa en una política igualitaria, en el cuidado de la salud, el cuidado de sus mayores y en la alfabetización de toda su población. El centro neurálgico de esta población no es su iglesia o mezquita, sino su…biblioteca. Llegada a Gondar. Alojamiento en Goha Hotel o similar.

Día 17. GONDAR – BAHAR DAR

A primera hora de la mañana, tras el desayuno, visitaremos el centro de Gondar, con especial atención en el complejo de castillos, la piscina del rey Fasilidas y el monasterio de Debre Birhan Selassie.

Gondar fue la capital de Etiopía en el pasado y presenta uno de los primeros castillos que se conocen en la historia de África (Fasil Ghebbi). El recinto amurallado, rodeado por altos muros de piedra, cubren, ni más ni menos, 70 mil metros cuadrados y contiene un total de seis castillos, un complejo de túneles interconectados y pasos elevados con otros edificios de menor tamaño.

Después de visitar los castillos y el verdadero corazón de Gondar, descubriremos la piscina del rey Fasilidas, del siglo XVI. Los baños del que fue el fundador de Gondar, constan de 2.800 metros cuadrados. Cercados por un muro de piedra con seis torres, vigila los baños un edificio de dos pisos que, según cuenta la tradición, fue la segunda residencia del monarca. Otras fuentes apuntan que, aunque se consideran piscinas, probablemente se utilizaban para ceremonias.

El tour de Gondar finaliza con la visita al monasterio Debre Birhan Selassie. La leyenda cuenta que fue el único templo que se salvó de la destrucción masiva de 1888 debido a “la intervención divina de un enjambre de abejas” (sic). El principal interés turístico de la iglesia yace en sus pinturas interiores. Por ejemplo, el techo está compuesto por ochenta caritas angelicales, una atracción que, por su singularidad, la convierte en uno de los puntos más fotografiados del país. Asimismo, sobresale una aterradora representación del demonio rodeado de llamas que se sitúa en el muro de la izquierda de la puerta principal. Tras la visita nos dirigiremos por carretera a la ciudad de Bahar Dar, una ciudad conocida por albergar el impresionante Lago Tana. Realizaremos un paseo por sus alrededores y tomaremos el pulso a una ciudad con encanto. Alojamiento en Jakaranda Hotel o similar.

Día 18. BAHAR DAR

Dedicaremos la jornada a conocer una representación de los monasterios del lago Tana, que contabiliza más de 20 . Muchos de ellos permanecieron casi en el anonimato para los extranjeros hasta 1930. Varios poseen una magnífica decoración y esconden verdaderos tesoros. Las antiguas iglesias están cargadas de misterio y leyenda. La mayoría de islas son auténticos santuarios naturales. Bahar Dar y el lago Tana, el lago más grande del país con 3.673 kilómetros cuadrados, significan dos de los lugares que no podemos perdernos en Etiopía. El viaje por el lago se realizará en un pequeño ferry. Iremos hasta la península de Zege donde visitaremos la iglesia de Ura Kidane Mehret, a la que se accede por un sendero rodeado de frondosa vegetación. Proseguiremos nuestra excursión por este impresionante lago y recalaremos en el templo Azuwa Maryam u otro similar. En función del tiempo de que dispongamos, podremos visitar en el lago dos o tres iglesias. Ya por la tarde, cambio de tercio. A treinta kilómetros de Bahar Dar nos esperan las famosas cataratas del Nilo Azul. Un impresionante salto de agua de 45 metros de altura conocido como Tis Abay o Tis Isat (agua humeante). Una de las fotografías del viaje. Alojamiento en Jakaranda Hotel o similar.

Día 19. BAHAR DAR-ADDIS ABEBA

Día de regreso por carretera a Addis Abeba, desde donde iniciaremos la segunda parte del viaje en dirección al sur del país. Ducha en el hotel y a la hora indicada trasllado al aeropuerto.

Día 20 (30 agosto). ESPAÑA

Vuelo internacional de regreso a casa.

Final de nuestros servicios

Precio por persona: 3.500 € (4-12 viajeros)

Suplemento individual: 320 €

El precio incluye:

Vuelo con tasas aéreas

Guía español

Minibús + material camping

Gasolina

Alojamiento en hoteles y tiendas de campaña con desayuno

Pensión completa

Visitas tribus y excursiones

Comidas durante los días de acampada

-seguro de viaje y cancelación

El precio No incluye:

Visado (se hace al llegar al aeropuerto de Addis = 100 US Dólares)

Bebidas

