Creu Roja, 5 de juny de 2021

Avui dia 5 de juny i amb motiu del Dia Mundial del medi ambient, ens unim per una causa comuna: activar el temporitzador per a actuar des de ja i adquirir alguns compromís senzills que faran que el nostre planeta respiri.

Fa uns dies, et vam comptar que posem el focus en el reciclatge i la reutilització i que aniríem compartint amb tu més contingut per anar de la mà d´un ferm compromís pel clima. En aquest enllaç pots veure altres videos amb petits gestos, que, sens dubte aconseguiran resultats.

I si encara no ens has explicat els teus compromisos, en aquest #compteenrere2030, et convidem a fer-ho avui.

Et compromets a canviar algun habit qüotidià?

Pots fer clic en el següent enllaç i explicar-nos el teu compromis. Les primeres 2.000 persones que completin el qüestionari, rebran en el seu domicili les Earth Pills, unes càpsules biodegradables de midó d’arròs que en el seu interior porten diverses llavors de planta. Avui 5 de juny, i cada dia, unim-nos per a protegir el planeta!

