Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 d’abril de 2018

Crec que es pot afirmar que el papat de Francesc (2013) es pot resumir en l’esforç de dur totes les ovelles al corral perquè n’hi ha moltes que no saben on és

Queda clar que, entre d’altres coses, vol dur la Pau a totes aquestes persones que han deixat la seva casa enrere sigui per la raó que sigui

En Francesc poden trobar-hi esperança tots aquells que han cregut que trobarien el seu lloc al món. Francesc és un home increïble perquè pregunta què no sap. Francesc no vol privilegis dins l’Església perquè tothom té encomanada la seva missió

Sense anar més lluny ha resolt el matrimoni entre divorciats d’acord amb les funcions a complir dins la doctrina de l’Església. “Puesto que lo cortés no quita lo valiente”, vol que l’Església recuperi l’esperança en un món millor com ara dels refugiats de tota mena, inclosos els immigrants que busquen on refer la seva vida

El seu combat per tots aquests desheretats és intentar conferir-los una renovada esperança. La seva arma immediata és el Catecisme perquè és un home molt preparat per llegir els Evangelis en el marc de l’Església

Estem en uns temps convulsos a l’estil dels temps que va viure Sant Ignasi de Loyola fa uns 500 anys. Entre les moltes coses que va aportar, va donar un renovada fita a l’Església.

La seva aportació més palpable va ser incentivar l’estudi dels seus seguidors com a complement de l’acció pastoral. Hauríem entre tots de fomentar l’estudi entre tots els nostres conciutadans perquè l’estudi allibera

L’estudi permet de seguir endavant perquè permet acollir millor l’estada entre nosaltres de refugiats i immigrants