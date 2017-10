Estudiem ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 d’octubre de 2017

Sant Ignasi de Loyola va ser un home que va revolucionar en el seu temps (1491-1556) l’Església Catòlica. No entraré en detalls sobre la Companyia de Jesús que va fundar

Va ser un militar que a Manresa en menys d’un any va redactar els seus Exercicis Espirituals. Entre d’altres, va fer una proposta revolucionària. Va aconsellar l’estudi com a part molt important de la vida

Si tenim en compte que el seu suggeriment té més de quatre segles, es pot veure que molta gent li ha fet cas no només a nivell eclesiàstic. L’esperit de sant Ignasi va revolucionar el món

Tot això per dir que el poble estudiï més. Moltes persones tenen una visió no ben exacte de l’estudi, pensen que s’han d’envoltar d’una biblioteca. Estudiar és una cosa molt més fàcil

Posem per cas estudiar les plantes i les flors de casa, estant ben assessorats. Estudiar ordena el cap, crea una obligació sana, els estudiants poden fer amics amb d’altres estudiants, poden fer grups de treball

Tot això té aplicació arreu del món, no només a l’Àfrica. L’Àfrica té un dèficit de temps per destinar a l’estudi perquè això d’arribar a final de mes costa més entre africans

Sovint es parla d’Àfrica com si fos un fill orfe, però això no és així. Com a norma general té molta fierté per la qual no s’ha de tractar amb paternalisme.

Ells saben organitzar-se, ja estan organitzats, per la qual cosa només cal prou carburant adequat perquè vagin més ràpidament. Els africans han de fer un sobreesforç respecte a la resta del món perquè veuen que van en el vagó de cua, però això pot canviar