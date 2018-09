Estudiem ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de setembre de 2018

Els romans deien mens sana in corpore sano. Aquesta expressió denota que cada dia hauríem de dedicar una part del nostre temps a l’estudi. Aquesta idea la va inocular sant Ignasi de Loyola als seus seguidors ara fa més de 500 anys

Quan algú sent estudiar, se li posen les orelles dretes, però les coses són més fàcils que tot això. Una persona sense sortir de casa pot arribar a estudiar moltes matèries com ara jardineria per tal d’aconseguir les millors plantes i flors del seu barri

Es poden estudiar infinitat de coses com ara electrònica, fotografia, àudio, video, TV, internet. També es poden estudiar temes relacionats amb la casa com ara aigua, gas, o electrictat

El govern d’Espanya facilita les coses com a mínim estudi en la feina, i estudi per feina. Hi ha nombrosos cursos que es fan per internet o a partir d’escoles públiques o privades

A l’Àfrica pot ser absolutament necessari, però de vegades a uns preus que poden ser a l’abast de molts. La SDRCA ha fet cursos a distància a l’Àfrica amb un bon preu, però amb resultats molts satisfactoris per als estudiants

La SDRCA treballa per estar vinculada a l’Associació d’Universitats Africanes (Accra), però per accedir-hi no ho té tot a punt. A l’Àfrica no són pocs els qui tenen accés a internet. Sovint des de biblioteques, per exemple

Aquestes relacions per internet faciliten l’intercanvi. La SDRCA té a punt en diverses llengües els CURSOS CURTS de poc més de 10 h lectives. L’oportunitat és que l’alumne pot triar el curs que vol aprendre a un cost retallat

La SDRCA considera aquests cursos d’intercanvi voluntari entre el professor i l’alumne. Estudiar és indubtablement una afecció productiva