Estudiar ocupa un lloc en la vida

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de maig 2017

Sant Ignasi de Loyola no és un Sant qualsevol. És un Sant sant. Penseu que durant molts anys va ser militar, un militar de debò. Com a militar estava obligat a matar o fer matar, però va arribar la seva hora quan es refugia en una cova manresana. En aquesta cova hi va escriure els seus Exercicis espirituals en un interval de temps que no va arribar a l’any

Sant Ignasi de Loyola va fer veure als seus seguidors que, a part d’acomplir amb les obligacions intrínseques de la parròquia, havien de dedicar part del seu temps a l’estudi. Estem parlant d’uns 500 anys enrere, que no és poc

Sí, Sant Ignasi és un meu punt de referència. Goso dir que qualsevol feina hauria de ser avalada per una titulació. És més, l’Estat ens ho ho posa fàcil com ara els cursos professionals del FEFE i el SEPE, nosaltres només hi hem de posar les ganes

Quan us arribi el moment, veureu que estudiar és molt més fàcil del que penseu i que estudiar us pot capgirar la vida en totes i cadascuna de les seves facetes. Podeu dissenyar el vostre currículum particular, però sempre amb la conformitat d’un títol sigui quin sigui el temps que us hi podeu dedicar

Es podria dir allò que s’hauria d’estudiar tota la vida en benefici d’una bona estructuració mental. Estudiar pot ser com tenir una millor cura de les vostres plantes tot analitzant el què els hi va millor

La meva vida personal em fa posar a favor d’aquells que a la Universitat volen seguir el seu currículum, un currículum no definit pel centre docent, però han d’aconseguir un títol

Sovint la mala qualitat del treball va lligada a una manca de coneixements. Quan això passa, es parla d’intrusisme. Tenir una formació, i perquè duu a una bona educació, és essencial respecte tots els punts de vista de la vida

Recalquem que hi ha col·lectius que demanen que la formació no tingui només una orientació professional. Bé prou que això es pot admetre, però sempre haurien de tenir un títol que els avali de cara a fer front a un món tan difícil d’encarar arreu amb èxit

Ja no és hora de xusqueros, però forma part de la postguerra quan només uns quants tenien dret a una formació completa

A l’Àfrica, les mares i els pares persegueixern la millor formació per a les seves filles i els seus fills fins on arriba la butxaca

Hi ha mestres que s’escarrassen per impartir la millor formació als seus alumnes. Anar a l’escola fa que els nois i les noies puguin somiar en un futur tan ample com l’Univers

Hem de donar cobertura als mestres perquè desenvulopin filantròcapiment, però també amb sous dignes, un tasca que tot país exigeix.

Encara visco les imatges de nens i nenes de Yaünde que van a l’escola nets i polits amb ganes d’aprendre, amb sentiments de joia i felicitat