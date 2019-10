Estratègies

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 d’octubre de 2019

No crec que digui un gran disbarat si dic que l’Europa occidental ha tingut i té una gran influència arreu del món, inclosa l’Àfrica. Els Estats Units d’Amèrica sempre han estat abrigant Europa davant qualsevol estirabot

Vist d’una forma més àmplia l’acció dels països de les Nacions amb dret a veto conrola el món; Estats units, Regne Unit, França, Rússia i la Xina

La forma d’operar de la francofonia és del tot diferent de la de la Commonwealth (Mancomunitat de nacions). Rússia opera de forma menys visible i la Xina ha estabert a l’Àfrica un teatre d’operacions comercials i de tota mena

L’Àfrica paga a la Xina amb matèries primers matèries africanes a canvi construir infrastrucures com ara carreteres, autopistes, trens… L’handicap és que cap africà aprèn res perquè el operarissón xinesos

És un bucle que no deixa riquesa als més pobres, però molts presidents hi estan d’acord. És en definitiva una olla de grills. La nineta dels ulls dels Estats Units és des de sempre Libèria, lloc on es van establir afromericans fa força dècades

Estats units s’ha aplicat amb força en conflictes armats i en problemes sanitaris com l’ebola, però la influència a l’Àfrica continua sent important

La desesperació arriba als presidents americans més recents (George Bush Jr, Obama i Trump) perquè no hi veuen res a fer. George Bush Jr invocava als micocrèdits. Tots tres presidents diuen que els africans han de treballar fort per sortir del forat, i els africans diuen que s’ho volen fer tots sols

Vet-aquí una coincidència en l’estratègia per fer els països africans més rics