Estrasburg obliga les nenes musulmanes suïsses a anar a classes de natació mixtes

11 gen 2017 per SDRCA

ALBERT SEGURA – PARÍS – foto AFP – EL PUNT AVUI+ – 11 gener 2017

SOCIETAT: El Tribunal de Drets Humans avala multar una parella turca que no va deixar que les filles anessin a la piscina

Creu que la igualtat preval sobre la llibertat religiosa

Una dona musulmana es banya amb burquini amb el seu fill

La igualtat entre dones i homes, i la integració social dels estrangers és més important que la llibertat religiosa. El Tribunal Europeu de Drets Humans va sentenciar ahir que les nenes musulmanes han de compartir piscina amb els nens, com la resta, tot i que les seves famílies s’hi oposin.

Els jutges d’Estrasburg van avalar que es multi amb 1.292 euros uns pares suïssos d’origen turc per haver impedit el 2008 que les seves filles, de només 7 i 9 anys, anessin a classes mixtes de natació, que són obligatòries.

La seva escola, a Basilea, fins i tot els va oferir que es banyessin amb burquini i que es canviessin en vestidors només per a noies, però els pares, Aziz Osmanoglu i Sehabat Kocabas, que tenen doble nacionalitat, s’hi van negar, i van exigir que a la piscina no hi haguessin nens. El reglament preveu que les alumnes puguin faltar a les classes mixtes de natació per raons religioses, però només a partir de la pubertat. Suïssa els va castigar llavors amb una sanció de 350 francs per pare i alumna per haver “incomplert les seves responsabilitats parentals”; la família va dur el cas a Estrasburg i ahir el jutge espanyol Luis López Guerra, de la sala tercera del tribunal, va donar la raó a les autoritats helvètiques.

L’interès públic preval sobre el privat, i “l’escolarització completa dels nens per aconseguir una integració social d’acord amb els usos i costums locals” està al davant de la llibertat de creença dels seus pares, resol el jutge. Segons el Tribunal de Drets Humans, les autoritats suïsses volien “protegir els alumnes estrangers de qualsevol tipus d’exclusió social”. I és que amb la natació no es tracta només de fer esport i aprendre a nedar, sinó “sobretot de fer-ho amb la resta dels alumnes, independentment del seu origen i de les conviccions religioses o filosòfiques dels pares”, s’afegeix en la sentència.

Precisament les autoritats suïsses, també a Basilea, ja van obligar l’any passat dos alumnes musulmans a donar la mà a les seves professores. A les escoles helvètiques és habitual que les mestres saludin els alumnes donant-los la mà a l’inici i al final de la classe, però dos estudiants d’origen sirià, de 14 i 15 anys, es negaven a fer-ho amb les dones. També en aquella ocasió les autoritats van resoldre que “l’interès públic sobre la igualtat entre dones i home i la integració dels estrangers estan al davant de la llibertat de creença dels alumnes”. I van amenaçar de multar els pares amb una sanció de 4.500 euros. Precisament un dels pares, que és imam d’una mesquita controvertida a Basilea, estava tramitant la seva nacionalització.

Extensió de la prohibició

La prohibició del burquini en ciutats com ara Canes va encendre la polèmica a França aquest estiu, però podria estendre’s també a la resta de platges franceses perquè tant la candidata ultradretana del Front National, Marine Le Pen, com el presidenciable de la dreta, François Fillon, que segons totes les enquestes s’enfrontaran en la segona volta per rellevar François Hollande a l’Elisi, rebutgen aquest banyador integral.

LA XIFRA

1.292 euros hauran de pagar els pares de dues nenes musulmanes a les quals van prohibir que anessin a classe de natació.