Estrangeria

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de setembre de 2018

En aquests moments Europa s’està impregnant de racisme i xenofòbia. Sense comptar tots els països que ja s’havien donat d’alta, els darrers diaris assenyalen que aquest problema s’està engrandint a Alemanya, Hongria i Itàlia

De fet, hi ha a tot Europa grups organitzats contra els estrangers. Comencen per on fa més mal, pels migrants més pobres. Tenen com a exemple Donald Trump perquè vol fer una neteja de les persones més indefenses

La implicació més amistosa la fa Angela Merkel perquè es cuida que determinats fets contra els estrangers no es repeteixin. Està lluitant contra escamots de l’est d’Alemanya, el seu lloc d’origen

El nostre país no viu aquesta mena d’episodis afortunadament, la qual cosa ens dóna un segell característic. El nostre país és també qui millor cull bons resultats en la impermeabilització de fronteres

Ha arribat l’hora d’una immigració escollida, fora de les arribades en massa de forasters que cada cop tindran més difícil trobar feina. Cal afegir que la feina que han trobat la majoria dels seus predecessors han estat feines que poques persones del país volen fer

Ha arribat l’hora de fer balanços per determinar el límit de fins on es pot arribar. Hi ha immigrats que gosen dir que en un futur controlaran el país, un dels aspectes més clars en la política de l’hongarès Viktor Orbán. El primer ministre Orbán ha trobat ara un aliat en Matteo Silvini, vicepresident i ministre de l’Interior d’Itàlia

Sé que moltes organitzacions ho estan fent en el terreny africà, però no he sentit res sobre la implicació dels governs europeus en alliçonar en determinats punts d’Àfrica que emigrar és perdre el temps. Sempre hi poden haver excepcions, esclar. Cal oferir com a contrapartida noves propostes a les persones africanes

Aquest discurs val tan ara com fa ara deu anys. Al final arribarà un moment que tot rebenterà. Aleshores ens hi posarem, com sempre…!