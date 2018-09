Estadística

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de setembre de 2018

Escric aquestes paraules arran d’una oferta rebuda per la SDRCA. La persona en qüestió deia que molt probablement no teníem fidelitzats els 7 webs. Sense mirar les estadístiques semblava plausible acceptar el seu objectiu: passar de rebre una única visita mensual per client a moltes més

De fet, la SDRCA no espera en principi més d’una visita per client al cap del més perquè la nostra missió és escampar els nostres continguts al major nombre de persones

Tanmateix, mirant les dades d’agost, veiem que estadísticament cada client ens visita 2 cops. Això també ho confirmen els mesos anteriors. Arribats fins aquí, la SDRCA voldria que es fessin grups de clients perquè ens fessin crítica

Això milloraria les nostres pretensions d’informar de l’Àfrica i dels africans. De fet, la SDRCA va enfocada al públic local que inclou autòctons i immigrats. Els nostres webs són:

* La veu d’Àfrica (www.laveudafrica.com)

* Barcelona, drassanes per Àfrica (www.Barcelona-Drassanes-per-Africa.org)

* àFricaTV (www.africatv.cat)

* SDRCA (www.SDRCA.es)

* JMN Answers (www.jmnanswers.es)

* Aula Ausiàs March (aula.sdrca.es)

* Chantiers Africains (www.Chantiers-Africains.com)

Us volem donar una empenta perquè participeu en les nostres activitats…!