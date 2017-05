Esquivant obstacles

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de maig de 2017

No he viatjat sovint a l’Àfrica, però m’he quedat amb les ganes més d’una vegada

El primer viatge fou a les Canàries, concretament a Tenerife i Lanzarote. Va ser una estada turística reconfortant

Em vaig sentir de certa manera com si fós al Carib perquè inclús alguns edificis podrien ser descrits com el resultat d’una certa arquitectura colonial espanyola

Els contrastos que hi ha a les illes i entre elles és excepcional. És per això que us recomanem un viatge únic sempre i quan tingueu uns quants dies de marge. Aquest viatge inclou la visita de le 7 grans canàries. Aquest viatge us el poden preparar a Barcelona mateix

Malauradament encara no he pogut viatjar a Melilla i Ceuta, però ens van dissenyar un trajecte d’11 dies en una agència de viatges

El trajecte en avió es fa de Barcelona a Màlaga, i de Màlaga a Melilla perquè Ceuta no té aeroport. 3 dels 11 dies són de transport. L’estada a cada ciutat és de 4 dies.

Essent a Melilla es pot fer una escapada a la veïna Nador. El viatge de Melilla a Ceuta es fa en vaixell. Hi podeu visitar la Mare de Déu d’Àfrica perquè no és poca cosa. Podeu fer una excursió a la veïna Tetuan.

La tornada es fa en ferry fins Algesires des d’on enfilar Màlaga per tornar a Barcelona. Aquest és un viatge especialment recomanat perquè està ple de contrastos

Hem intentat viatjar a d’altres llocs africans com ara Burkina Faso, Camerun, Ghana, Nigèria, Sud-Àfrica. Un cop ho teníem tot a punt per anar a Burkina Faso, l’amo de l’agència pregunta: qui et vindrà a buscar a l’aeroport ? Contesto: ningú. L’amo estripa tota la documentació. Jo em vaig quedar amb les ganes…!

Una cosa similar va passar quan m’havien convidat a Nigèria, país on el ministeri d’Afers Estrangers i Cooperació desaconsella anar-hi. Es veu que és un país que no està preparar per al turisme

Puc dir ara que sí. He visitat el Camerun, la petita Àfrica, on els nostres socis ens vénen a buscar a l’aeroport de Nsimalen, afortunadament

El nostre consell és que, quan aneu a l’Àfrica, us sentiu plenament acompanyats