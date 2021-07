El Butlletí de la Plataforma per la Llengua, 23 de juliol de 2021

Plataforma per la Llengua i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya constaten que el nou avantprojecte de llei no serveix per millorar la situació del català a les plataformes i proposen d’establir unes obligacions de mínims, com també incentius econòmics per a les que siguin més respectuoses amb la realitat plurilingüe de l’Estat espanyol.