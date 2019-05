Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de maig de 2019

Jo tinc el ple convenciment que les actuals batalles en què està involucrada l’Esglésis catòlica caiguin en mans dels cristians perquè l’Església és santa, catòlica, apostòlica i romana

Les xacres actuals, que no mouen un bri davant aquestes qualificacions, són la pederàstia i la conservació de les esglésies d’Orient

Davant el debat que s’acaba d’iniciar sobre la pederàstia, opino que no està relacionada amb el celibat que es pot conduir tant des del matrimoni com de persones cèl·libes. Parlant finament, com a molt poden estar malaltes.

Tanmateix, aquesta malaltia sempre implica una altra persona innocent com ara infants i joves. Aquí hi entra la consideració criminal com pot ser el fenomen de les violacions. Estic segur que totes les esglésies guanyaran aquesta batalla

Un altre problema especialment greu és la persecució de les esglésis cristianes d’Orient. Fa un temps que el president Vladímir Putin es va comprometre davant el papa Francesc a salvaguardar totes aquestes petites esglésies d’Orient. Les disgregacions le han dutes a un carreró que pot semblar sense sortida

Amb la marxa d’estat Islàmic, ja hi hem sortit guanyant potser amb una mica de mà esquerra del president Putin, qui sap ? El president de la federació Russa té una mà ferma que pot eliminar aquest problema

Parlant d’esglésies, hem d’aprofitar la màs esquerra per estar connectat amb les esglésies coptes, totes elles a la riba occidental de la mar Roja. Les esglésies coptes més importants són l’església Copta d’Egipte i les esglésies coptes d’Etiòpia

Aprofitant l’ocasió, l’aparició d’aquestes esglésies coptes provenen d’un important Concili fet durant els primers anys de les actuals esglésies. El tema a dirimir fou la condició de Jesucrist: “era Home o Déu” ? Els coptes es van fer forts que Jesucrist era Déu, però els catòlics determinaren que era Home i Déu. D’aquí una dura escissió

Si no ho tinc mal entès, les esglésies coptes són ortodoxes. La distància que ens separa amb l’Església ortodoxa és d’un mil anys, la qual cosa suggereix que en el futur es difícil que es puguin tornar a unir. S’ha d’entendre que aquestes esglésies conviuen en societats amb un índexs notablement baixos de desenvolupament

Un aspecte molt important és la defensa que sempre han fet els rais d’Egipte dels coptes tot i que ells són musulmans. La presència de coptes en el cadastre és potser una mica per sota del 10%, però són en mitjana més rics, possible font d’enveja que pot derivar en atemptats mortals

No ens volem oblidar de les esglésies cristianes més importants com ara les esglésies anglicanes, les luteranes, le calvinistes. No fa pas massa que l’Església catòlica va fer un intent d’unió a l’anglicanisme. La raó d’això és que tenen uns principis bàsics molt semblants.

Totes les esglésies anglicanes han treballat en l’evangel·lització d’l’Àfrica. Tant és així que Londres va enviar missioners anglicans i catòlics a un país com el Sudan del Sud

El papa actual va dir en públic que volia una Església mundial. Prou que té raó perquè tant a la Xina com al Japó hi ha esglésies cristianes, encara que siguin minoritàries. Arreu del món hi ha signes de l’Esglèsia

No sabem fins on ha arribat la petjada de sant Ignasi de Loyola (1491-1556), però crec que de segur ha posat uns bons fonaments de l’Església perquè estudiar és bàsic en benefici del bon funcionament d’aquesta gran organització de nivell mundial