L’escola La Farga de Salt es caracteritza per una composició de fills de pares majoritàriament estrangers. Aquesta situació ha dut a fer un front comú per combatre la segregació escolar. L’Álvaro Ciudad de 17 anys, un dels pocs fills de pares autòctons, afirma que a La Farga hi va aprendre a no jutjar ningú pel seu color de pell o pel seu origen (ARA, 2018)

Jo recordo ara una visita que vaig fer a una associació de dones de Santa Coloma de Farners. Era bàsicament una associació de mares que vetllava pel present i el futur dels seus fillets que havien arribat a casa nostra feia relativament poc temps

Eren dones de l’Àfrica occidental coordinades per una única senegalesa. Em costa descriure ben bé on i com es va fer la trobada. Havien provat de tot, fins i tot l’ajut de psicòlegs. Els nenes i les nenes encara no havien desembarcat en el nivell de les classes

D’aquí la preocupació de les mares. Jo les hi vaig proposar una solució per disposar de més diners, però necessitaven de l’aprovació dels pares. Les hi vaig dir que, així que me n’anés, em desvincularia de les seves activitats econòmiques perquè pares i mares poguessin treballar al seu aire

Possiblement, la proposta igual va tenir èxit perquè els diners permeten prendre un major nombre de decisions

En aquests moments, al cap dels anys, aquests nois i noies ja es deuen haver fer un lloc a l’escola que m’agradaria saber. També m’agradaria saber la posició de pares i mares en la societat

L’escola és una institució que sempre cal tenir en compte perquè és la farga del futur. Altres aspectes a tenir en compte són els ingressos de la família així com la disponibilitat d’assistència sanitària