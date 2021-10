Òmnium Cultural, 16 d’octubre de 2021

Avui hem presentat l’Escola de Formació Guillem Agulló al costat del president d’Òmnium i director de l’Escola, Jordi Cuixart, dels pares del Guillem Agulló i de portaveus d’organitzacions juvenils. Aquest nou espai de formació en eines d’empoderament ciutadà i enfortiment democràtic neix amb la voluntat d’oferir tallers i activitats per a tots els joves del país.

El tret de sortida serà el 20 de novembre amb la Jornada sobre noviolència i activisme social i polític que se celebrarà a Barcelona.

A Òmnium no ens aturem. Creiem que cal arremangar-nos per construir un país lliure i socialment just. Continuem fent camí per aturar la repressió!