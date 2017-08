Escac i mat

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 d’agost de 2017

La situació al Camerun, tal com l’Índex de desenvolument humà assenyala, és dolenta: aquest índex és de 0,518 pel Camerun, ocupant el lloc 153. Es pot prendre de referència la situació d’Espanya: l’IDH és 0,884, ocupant-ne el lloc 27. Determinats organismes oficials espanyols es neguen a participar en projectes rendibles radicats al Camerun

La raó d’aquesta negativa és que Yaünde està superendeutada. Com en tots els països es distingeixen clarament les tres classes socials. Coneixem bé aquestes classes. Queda clar que les classes mitjanes ignoren les baixes

No es deixen prosperar determinats sectors socials amb la coneguda tècnica de l’ofec i la xocolatina. Gent de les classes mitjanes viuen un continu neguit per acaparar riquesa emprant tota mena de tècniques

Aquesta classe social podria ser el vehicle per aportar salut i confort a tota la població. Moltes persones es consideren molt poderoses, però el poble coneix ben bé les realitats socioeconòmiques. Camerunesos s’alien amb persones forasteres que poden aportar riquesa al país

El poble ho sap tot, però no sap trobar solucions entre d’altres coses perquè no volen perdre posicions en l’escala social. Quan ets allà no saben dir altra cosa: “C’est la corruption”

Jo m’atreviria a dir que la corrupció administrativa està molt per sota de l’àmplia corrupció social. És una corrupció asfixiant on es pot establir contacte entre clans o amb amb persones que treballen a l’administració

És un tot reticulat on el govern no hi pot fer gran cosa. Mentrestant el Camerun creix d’una forma encotillada i deixa caure els més febles. Està clar que els països occidentals no hi poden fer gran cosa

Queda la frase d’Angela Merkel quan deia que s’havia d’invertir a l’Àfrica per la gran immigració descontrolada que arriba a Europa