Esade tem monopolis a l’economia col·laborativa

27 gen 2017 per SDRCA

PAULA SOLANAS – Barcelona – foto JÚLIA RODRÍGUEZ – ARA – 27/01/2017

L’economia col·laborativa tampoc s’escapa de les dinàmiques del capitalisme. Aquesta és una de les conclusions de l’’Informe econòmic i financer’

L’economia col·laborativa tampoc s’escapa de les dinàmiques del capitalisme. Aquesta és una de les conclusions de l’ Informe econòmic i financer presentat ahir per l’escola de negocis Esade, que en aquesta edició dedicava un espai al debat sobre aquest fenomen. Segons el professor del departament de ciències socials David Murillo, un dels autors de l’estudi, aquestes plataformes també estan en el “camí cap a monopolis naturals” i “processos de concentració”. El text aprofundeix en les ombres d’aquestes empreses i els desafiaments que suposen per a l’economia tradicional.

Així doncs, l’acadèmic destaca que en les diferents categories de l’economia col·laborativa ja hi ha una sola empresa que controla més de la meitat de l’activitat. En aquest sentit, afirma que la plataforma de crowdfunding Kickstarter concentra el 57% dels projectes de micromecentatge, mentre que els viatges compartits d’Uber suposen el 86% del segment dels transports, o el portal Etsy acapara el 91% en el mercat dels productes artesans encarregats. És per això que, segons Murillo, el “manifest fundacional” de l’economia col·laborativa “es va desmuntant”, ja que el fenomen obeeix a lleis econòmiques que es distancien dels principis de col·laboració i equitat. Al text, el professor d’Esade planteja que els usuaris productors d’aquestes companyies -els anomenats prosumers – s’han convertit en una “eina per maximitzar els beneficis d’uns quants”.

Murillo apunta que grans empreses, com la marca de cotxes BMW o el gegant hoteler nord-americà Marriott, forgen aliances amb plataformes de l’economia col·laborativa amb l’únic objectiu de guanyar diners. El professor assegura que aquestes multinacionals utilitzen el concepte compartir des d’una òptica instrumental i deixen de banda els plantejaments idealistes del fenomen. A més, l’acadèmic recorda que algunes d’aquestes plataformes -Uber i Airbnb, en particular- han mostrat reiteradament un “menysteniment per la regulació vigent”. I en aquest sentit, assenyala l’impacte que podria tenir en el mercat laboral el model d’Uber, que no reconeix els seus conductors com a treballadors.

Tot i així, l’informe deixa clar que en l’economia col·laborativa no tot són ombres. La segona part de l’estudi, elaborada pel professor de màrqueting d’Esade Gerard Costa, recorda que aquestes iniciatives són molt populars arreu del món entre els consumidors, sobretot a la generació millennial, i que el fenomen “ha arribat per quedar-se”.

Còmode per al consumidor

L’acadèmic afirma que a través d’aquestes plataformes es fomenta un “comportament sostenible” i es permet estalviar costos a les persones que hi contribueixen. Així, en destaca els “beneficis socials i mediambientals”, que contribueixen a alliberar la societat de “l’hiperconsumisme”. Segons l’acadèmic, la comoditat és la principal motivació per la qual els usuaris trien les empreses de l’economia col·laborativa, seguida del preu i la qualitat del servei o el producte.

No obstant, Costa també reconeix que el fenomen topa amb un model paradoxal: una part del mercat està liderada per projectes comunitaris sense ànim de lucre, mentre que la més sorollosa té al capdavant grans companyies multinacionals que busquen veure créixer els seus beneficis.