Es recupera la mobilitat nocturna

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 20 d’agost de 2021

Ja no hi ha restriccions a la mobilitat nocturna a la ciutat de Barcelona. La Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos d’Esquadra, adaptarà el dispositiu per garantir la convivència en la nova situació sobretot a les platges i a les festes populars.

D’altra banda, l’horari màxim de tancament de les activitats culturals i de restauració es manté a les 00.30 hores. I les trobades socials segueixen limitades a un màxim de deu persones, tant en espais interiors com exteriors, excepte per a bombolles de convivència.