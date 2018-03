És possible la tolerància zero ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de març de 2018

El tema de la prostitució m’interessa des del punt de vista social. Hi ha qui diu que aquesta activitat té una funció social

Vaig veure com neixia un complex camp de prostitució a Barcelona perquè hi treballava a prop

Les dones que assoleixen aquesta condició social vénen de moltes procedències i casuístiques. Són no poques les històries impossibles de clients amb prostitutes. Les volen treure del mercat, i fracassen

No és la primera vegada que toco aquest tema, però he contrastat els meus pensament amb sanitaris i taxistes. Un taxista de Barcelona és una de les persones que sap de Barcelona.

Caldria distingir la prostitució de carrer, que dóna molt mala impressió, de la prostitució que es fa a cobert, en un pis per exemple. Jo faria anar a cobert totes les de carrer on practicar aquest pseudocomerç

Les persones que es dediquen a la sanitat diuen que hi ha molts interessos en joc. Tornant als taxistes, avisen que, tot i l’ús de preservatiu, el client pot agafar-ne qualsevol cosa perquè les nigerianes són un focus d’infeccions

Sé pel que diuen que aquestes dones africanes són conseqüència de la trata de blanques sota la vigilància de policia. El nombre de funcionaris públics que estan al cas del tema és enorme per la qual cosa hi ha qui diu que es juga amb molts interessos

Aquesta esclavitud tant física com moral a mi m’atordeix. Una coneguda casada a Nigèria m’ajuda perquè es veu que les nigerianes que arriben aquí procedeixen d’una part molt concreta que tot Nigèria sap

Aquesta coincidència pot fer pensar moltes coses com ara que hi ha d’haver xarxes de transport. Naturalment, no totes les nigerianes que viuen a casa nostra són com la majoria d’altres dones. N’hi ha que es prostitueixen voluntàriamement, i d’altres que ho fan per força