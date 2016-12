«És hora de trencar la piràmide dels aliments, l’obesitat infantil no cessa»

El nutricionista Jesús Sanchis advoca per un canvi radical d’alimentació, evitar els processaments i gestionar l’estrés des de l’embaràs – Alerta que el sobrepés afecta ja més de la mitat dels xiquets occidentals

Rebutjar la piràmide d’aliments que regix en la majoria dels menús dels col·legis i es difon en els centres de salut. Cuidar la microbiota intestinal, gestionar l’estrés desmesurat i forjar benestar emocional des de la infància. Totes aquest són les claus que defén el nutricionista valencià Jesús Sanchis per a acabar amb un sistema actual on, segons apunta, augmenta tant l’obesitat infantil com tot tipus de malalties relacionades amb un estil de vida i uns hàbits alimentosos allunyats de l’essència de l’ésser humà.

El valencià que va passar d’abandonar els seus estudis de secundària a aconseguir un Premi Nacional en obtindre el millor expedient acadèmic d’Espanya en Dietética i Nutrición humana proposa trencar este model en el llibre que ha escrit al costat de Xavi Cañellas, «Xiquets sans, adults sans».

Segons explica a Levante-EMV el docent i investigador en el Departament de Pediatría de la Universitat de València, «les pautes actuals no són les apropiades. En una societat com la nostra, no podem seguir promovent unes recomanacions científicament desfasades. És hora de trencar la piràmide dels aliments i d’eradicar els cereals de la base de la nostra alimentació, l’obesitat infantil no cessa»

Sanchis recorda que entre 1980 i 2013, el nombre de xiquets i adolescents amb obesitat ha augmentat un 50% i, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), catorze tipus de càncer s’associen a un acúmulo excessiu de greix en l’organisme, tant en xiquets com en adults. «Hem d’assumir que les recomanacions actuals han fracassat», insistia.

Al seu juí, «el fet que les fruites i les verdures no siguen la base de qualsevol guia alimentària en una societat desenvolupada com la nostra és un insult al coneixement científic, a l’evolució i al sentit comú. El discurs de la sobreaportación de fibra és fal·laç; així com creure que els làctics són insubstituïbles per a una òptima salut dels nostres ossos, igual que la relació ous-colesterol o el consum de greixos i obesitat. Es tracta de mites que la indústria alimentària ha sabut gestionar sempre al seu favor amb la complacencia dels qui han de vetlar, per damunt de tot, per una població cada vegada més obesa i malalta», comenta Jesús Sanchis.

Posar sentit comú a la compra

En la seua proposta, la reprogramació de la salut passa per una alimentació on s’eviten els aliments processats, així com el sucre i els seus succedanis artificials. «Si, per gust, que no per ser insubstituïbles, es decidix menjar iogurt o formatge, que siga natural. Els aliments amb, o sense, o els light, els 0%, porten diversos anys en el mercat i la situació no millora; al contrari, almenys això diuen les estadístiques. Posem sentit comú a la nostra llista de la compra i busquem el més fresc, de la zona i de temporada possible, i si és ecològic encara millor», apunta.

Recuperar la salut, segons indica, passa també per la cura dels microorganismes que poblen els intestins i que estan íntimament relacionats amb el que ocorre en el nostre cervell.

«Emmalaltim pel consum d’aliments processats que no aporten els nutrients necessaris i que a més estan enriquits amb substàncies nocives per a la nostra microbiota intestinal com a edulcorants o emulsionants; tot açò acaba alterant la nostra salut intestinal: roïnes digestions, excés de permeabilitat intestinal, gasos molests, restrenyiment o diarrea són trastorns molt habituals, que no normals, en la nostra societat. I per als quals, a manera de fre o de pegat, que no de capellà, se’ns administren fàrmacs; amb la qual cosa cronificamos les molèsties i assegurem l’avanç de la indústria», afirma el nutricionista, que també qüestiona la ingesta desmesurada d’antibiòtics i de protectors estomacals.

Per als autors de l’obra «Xiquets sans, adults sans» ha arribat el moment de canviar i de forjar bebés sans des del moment de la gestació. «Els hàbits d’alimentació saludable de la mare són clau per a forjar una microbiota intestinal sana, així com conéixer la importància de gestionar correctament l’estrés i les emocions són claus per a poder amb açò mantindre l’eix intestí-cervell de manera que es consolide la salut matern infantil. No és tasca fàcil en una societat com la nostra, en la qual tot ens convida a córrer d’un costat per a un altre, a menjar el primer que tinguem a mà i que sol ser tan palatable com a poc saludable. Però hem de responsabilitzar-nos, tant per nosaltres com pels nostres fills».

Una altra de les claus de millora radica en la gestió de l’estrés. «Si aconseguim un model de vida amb una alimentació saludable i amb una bona gestió del nostre temps per a poder treballar, sí, però també realitzar activitat física a l’aire lliure, dedicar temps als nostres sers estimats, imprescindible quan es tracta dels nostres fills, per a descansar les hores i amb la qualitat de somni necessàries, avançarem en tots els sentits feia la salut vertadera», conclou.