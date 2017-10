Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 d’octubre de 2017

Etiòpia és l’únic país de l’Àfrica que no fou colonitzat. Abisínia i Eritrea formaven part d’Etiòpia quan van ser ocupades per la Itàlia del Duce (1936-1941). Altres territoris africans ocupats per Itàlia foren Líbia i Somàlia.

Entenc com un fet desgraciat la separació d’Eritrea d’Etiòpia. Si ens fixem en el present es veu com Eritrea és el país més obscur de l’Àfrica, diuen que només és comparable amb Corea del Nord

En aquests països no val per res la força de la raó sinó la raó de la força. Quan uns quants maquinen la separació del seu propi estat, és difícil que aquests lluitadors es fixin en les realitats d’aquest poble perquè només pensen en el seu benestar futur

Recordo perfectament la guerra d’Eritrea. Aleshores només uns pocs podien preveure’n les conseqüències, però vam quedar muts davant la barbàrie.

Si us hi fixeu, els eritreus que han abandonat Eritrea són els únics africans a qui es reserva el títol de refugiats amb dret d’asil

Al nostre país van ser els primers refugiats que van arribar amb el complet reconeixement oficial. Va fer bé Europa de recol·locar gairebé silenciosament les persones que arribaven de llocs on es vivia en condicions de guerra.

S’entén també que Europa posés numerus clausus perquè s’havia de pensar en el seu propi benestar futur.