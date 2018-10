Posted by

Eritrea es va separar de la Federació d’Etiòpia i Eritrea el 1993, ara fa 25 anys, fruit d’una guerra que es va acabar formalment el 22 de juliol de 2018. Mesos abans Etiòpia havia alliberat tots els presos polítics (4 de gener de 2018).

Eritrea està lligada en la història amb el regne d’Aksum des de s. I o II. Eritrea té una superfície 1,35 vegades superior a la d’Andalusia, una població del 70% de la d’Andalusia, i un índex de desenvolupament humà equivalent al del 49% del d’Andalusia

Eritrea és un estat de partit únic que mai ha dut a terme eleccions. Segons Human Watch Rights, l’historial de manca de drets humans l’assenyala entre els pitjors del món. Donat que els mitjans de comunicació són de propietat estatal, Eritrea està considerada com el de menor llibertat de premsa d’arreu del món

Segons assenyalen les fonts d’informació, el totalitarisme d’Eritrea és comparable amb el de Nord-corea, dos dels països més foscos del món

La fugida d’Eritrea és constant, per causes diferenciades. El servei militar obligatori n’és una causa perquè els reclutaments són llargs i indefinits. El flux d’eritreus cap el nord és constant, causa per la qual tenen preferència respecte a la resta de migrants. És força fàcil que els atorguin l’asil polític

La situació d’Eritrea és paradoxal perquè primer vol una independència que després no en farà un bon ús. És un dels grans problemes a resoldre internacionalment, però, com que no fa nosa a ningú, aquí rau sense saber si és ase o bèstia

