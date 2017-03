Envien una caravana amb 71.000 quilos d’aliments per al poble sahrauí

6 mar 2017 per SDRCA

Levante-Emv – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 05.03.2017

La FASPS també manarà al Tinduf material metge, mobiliari escolar i una ambulància equipada

La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí (FASPS) del País Valencià ha enviat una caravana d’ajuda humanitària amb 71.000 quilos d’aliments cap als campaments de refugiats sahrauís del desert del Tinduf, a Algèria.

El dissabte al matí les associacions locals van portar cotxes, furgonetes i camions per a omplir fins a tres semirremolques i una furgoneta amb els productes que han aconseguit arreplegar durant mesos. En total, han pogut reunir 65.000 quilos d’aliments duradors com a arròs, sucre, mel, oli o llegums. A açò cal afegir altres 6.000 quilos de farina, macarrons i espaguetis aptes per a celíacos, un trastorn alimentari molt freqüent entre els refugiats en els campaments sahrauís.

A més de menjar, la caravana també anirà carregada de material i mobiliari escolar, més de 60 plaques solars industrials i domèstiques, i equipament sanitari com a llits, matalafs i mantes per a hospitals, material mèdic per a malalts, bolquers per a adults, material d’higiene escolar i neteja, i una ambulància equipada.

Els vehicles, amb la seua corresponent ajuda humanitària, van partir ahir cap al port d’Alacant, on es concentren els productes enviats des de tota Espanya. Quan estiga tot reunit, la caravana embarcarà cap a Algèria, on es dirigirà amb protecció militar al centre de distribució que té la Media Lluna Roja Saharaui enmig del desert.

L’objectiu és garantir les necessitats bàsiques de la població d’estos poblats en tots els sectors, tant l’alimentació, com la sanitat o l’educació. Per això des de la FASPS insistixen que, a més de les campanyes d’enviament d’ajuda humanitària, li donen també gran importància als projectes, com la reconstrucció i el manteniment d’una clínica dental que unes inundacions va destruir en 2015, que s’ha completat recentment amb ajuda de l’Ajuntament de Bunyol.