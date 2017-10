Entrebancs

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 d’octubre de 2017

No sé si és un fet generalitzat, però la SDRCA ha rebut amenaces i seriosos sabotatges. S’han de comptar amb dits de les mans

Només començar amb “La veu d’Àfrica” (2004), abans de la fundació de la SDRCA (2006), es va experimentar un punyent sabotatge

La SDRCA ha patit tota mena de sabotatges des dels més refinats fins els més grollers. Han estat dirigits a les estructures de l’associació o d’altres han entrat directament a matar com ara carregar-se webs sencers

Fins aquí fa fins i tot gràcia perquè hem recuperat les estructures, però no sempre els continguts. Aquesta mania contra la SDRCA ha generat, a més dels disgustos, una gran quantitat de diners

Els atacs a la SDRCA es poden explicar pels seus continguts basats en temes africans. L’última amenaça anava directament contra la línia de flotació, però gestionant el missatger la càrrega es va esvair

També durant enguany hi ha hagut un intent d’intervenció que pretenia gestionar els webs. Tot plegat fa pensar que hi ha gent que no vol que tinguem en compte els africans i l’Àfrica en general

La SDRCA n’ha sortit reforçada perquè vol dir que té projecció en la societat a qui agraïm la seva consideració. Són més de 10 anys de SDRCA la qual cosa pesa a propis i estranys

Un tema que clou aquestes malifetes està relacionat amb un comentari fet per un senegalès. Aquest home deia que la comunitat africana no hi vol participar perquè la SDRCA es faria massa famosa

Això sí que ho trobo trist perquè no és altra cosa que allunyar-se de la societat on viu, que tot s’ho volen fer ells. És veritat ?